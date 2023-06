Ana María Polo se hace tremenda transformación inspirada en Miley Cyrus | VIDEO

Tremendo revuelo causó la Dra. Ana María Polo en redes sociales luego de compartir un inesperado video en el que hizo partícipes a sus seguidores en su muy esperado cambio de look. Para sorpresa de los internautas, la famosa tuvo como inspiración a la cantante estadounidense Miley Cyrus. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Desde su cuenta oficial en Instagram, la conductora de ‘Caso Cerrado’ dejó ver un antes y después de su transformación por medio de un video que no tardó en atraer la atención de su comunidad digital.

Y es que en este se mostraron fotografías de la cabellera castaña con mechas rubias, características de la Dra. Ana María Polo, para luego dar paso al proceso de tinte que se sometió para lograr alcanzar el look que Miley Cyrus porta actualmente.

Se trata de una base de cabello oscuro en la parte inferior de su cabeza que contrasta con la melena rubia platinada de la parte superior.

“Hola amigos! Les comparto mi cambio de look para el verano inspirado en @mileycyrus que les pareció?”, cuestionó a sus seguidores. Con ello dio paso a una ola de comentarios en los que no faltaron los piropos y felicitaciones por no tener miedo a experimentar con su look.

“Haga lo que haga usted siempre se ve hermosa”, “Muy fresco y veraniego!”, “Le quedo genial… Como siempre hermosa” y “Al fin, podré m0rir en paz sabiendo que mire tu cabello platinado” y “Este cambio te da un toque más juvenil, más desenfado”, son algunas de las respuestas que se leen en la red.

