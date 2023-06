Chiquibaby disfruta del momento que está viviendo tras su salida de Telemundo

Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, se unió recientemente a la división de radio y eventos musicales de TelevisaUnivision, y está disfrutando mucho esta nueva etapa de su vida y carrera, después de su salida del programa matutino ‘Hoy Día’ de Telemundo.

Así lo confesó en una entrevista para la People En Español, en la que también reveló que se encuentra enfocada en su familia y en ‘El Show de Chiquibaby’, que cumplió ocho años de estar al aire y que ahora está disponible a través de Uforia.

“Estoy muy enfocada en mi show de radio que se acaba de lanzar en Uforia. Mi esposo y yo hemos invertido en estaciones de radio… El día de mañana me gustaría tener mi propio grupo de radio y yo ser la presidenta. ¡Sí se puede, mujeres al poder!”, comentó respecto al estado actual de su vida profesional.

No obstante, el no estar por el momento en televisión, pese a sus apariciones ocasionales en ‘Despierta América’ y ‘Siéntese Quien Pueda’, le ha permitido pasar más tiempo de calidad junto a su marido, Gerardo López, y su hija, Capri Blu.

“Estoy disfrutando de mi casa, de mi niña, de mi esposo. A veces me encasillaba mucho en un proyecto o en un trabajo, y ahora poder viajar y hacer cosas que me gusten, poder elegir mis proyectos me da mucha tranquilidad y creo que ha sido importante ese equilibrio”, señaló.

Además, habló de la importancia que tienen ellos en su vida. “Mi esposo y Capri Blu son lo máximo para mí. Me levanto todos los días con la ilusión de ver a mi hija, de convivir con ella y de compartir estas experiencias con mi esposo”.

Además, mencionó que su actitud fue lo que le permitió salir adelante tras su despido de Telemundo. “Cuando menos piensas, ya quedó atrás. He tratado de ser siempre una mujer con una energía muy positiva y con optimismo. Yo me levanto y digo: ‘Para adelante, tú puedes’. Eso me ha sacado de momentos difíciles”, contó.

