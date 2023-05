Chiquibaby provoca opiniones divididas con su participación en ‘Despierta América’

Chiquibaby volvió a la pantalla de televisión, tras abandonar Telemundo en noviembre de 2022, esta vez con Univision, específicamente en ‘Despierta América’, en donde apareció en el programa del viernes pasado, provocando distintas reacciones a través de redes sociales.

Mientras hubo muchas muestras de apoyo para ella y algunos hasta pidieron que también llevara a Adamari López, quien es comadre de Stephanie Himonidis Sedano y que fue despedida de ‘Hoy Día’ en abril pasado.

No obstante, hubo quienes pidieron en comentarios que no llevaran a talento de Telemundo al programa matutino de Univision: “Hayyyy no mas gente de Telemundo por favor con todo respeto @despiertamerica ya tiene su Team perfecto y esos de Telemundo sobran! Gracias por la atención please!”, se pudo leer en los comentarios.

No obstante, el look de la presentadora, que consistió en un vestido de manga larga morado con muchos faralaos, provocó mucho revuelo y hasta hubo quien le aconsejó que consiguiera un asesor de imagen.

No obstante, también hay quienes quisieran ver a otras conductoras que pasaron por el show, como Ana María Canseco, que fue una de las más solicitadas por los fans, así como Carlos Calderón, quien fue despedido del show en enero de este año. “El que hace falta en @despiertamerica es @carlitoscalderon a él si extraño”.

No cabe duda, de que ‘Despierta América’ ha conseguido su objetivo de dar de que hablar con invitando a talentos que han salido de la competencia y veremos si Chiquibaby se convierte en una participante regular en el show.

