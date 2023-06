Messi convierte el gol más rápido de su carrera a los 79 segundos en la victoria 2-0 ante Australia

Un riflazo de pierna zurda en la media luna del área y con tan sólo un minuto y 21 segundos disputados, fue la forma en la Lionel Messi abrió el marcador en el encuentro amistoso contra Australia en tierras chinas. Gracias a esa anotación, ‘La Pulga’ rompe otro récord y hace historia al convertir el gol más rápido de su carrera deportiva. 🚨 MESSI GOLAZO 🚨



2 minutes into the game and Messi does what he does best. 💫



Stream the game for FREE on the @CBSSports app and @PlutoTV 📺 pic.twitter.com/iJdAI0Cbj9 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 15, 2023

Antes de este jueves, el astro rosarino había convertido su gol más rápido en la temporada 2017-2018 en un partido de la UEFA Champions League ante el Chelsea a los dos minutos y siete segundos. Con el combinado nacional lo había logrado en dos minutos con 26 segundos en el Mundial de 2014, durante un compromiso ante Nigeria por la fase de grupos.

Lionel Messi celebrando su gol a los 79 segundos ante Australia. Foto: Di Yin/ Getty Images.

En ocasiones anteriores, Messi había hecho un par de anotaciones a los dos minutos. La primera contra Suiza en 2006 en un amistoso y la segunda en 2008 durante un duelo de eliminatorias sudamericanas ante Uruguay. En 2002, en un encuentro de preparación contra Estonia, convirtió a los siete minutos.

Se trata del segundo gol más rápido en la era Lionel Scaloni en la Albiceleste. El tanto más rápido lo posee el delantero Mauro Icardi, quien le anotó a México en un partido amistoso en 2008 al minuto y 11 segundos.

El ex FC Barcelona y PSG figura como el máximo goleador histórico de la selección de Argentina con 103 tantos y el tercero a escala mundial en cuanto a combinados nacionales. En los últimos 14 partidos con los sudamericanos, Messi acumula 22 goles.

El encuentro disputado en Pekín, en el Estadio de Los Trabajadores, acabó con victoria de 2-0 para los sudamericanos gracias a otro tanto de Germán Pezzella, quien cabeceó un centro desde el sector derecho realizado por Rodrigo De Paúl luego de la ejecución de un tiro de esquina en corto.

Germán Pezzella celebrando el 2-0 junto a Lionel Messi. Foto: Di Yin/Getty Images.

El de Australia fue el primero de dos cotejos amistosos antes de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026. El segundo compromiso será el lunes 19 de junio contra Indonesia en Yakarta.

