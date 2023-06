“Nos van a matar”: exaltación de fans en China obligó a la selección de Argentina a suspender un entrenamiento

En una completa locura se ha convertido la presencia de la selección de Argentina en Pekín. Desde su llegada a China, miles de fanáticos se han volcado a las calles y los alrededores del hotel ‘Four Season’, donde se hospeda la campeona del mundo en Qatar 2022. La multitudinaria acogida ocasionó que la ‘Albiceleste’ suspendiera uno de sus entrenamientos en el país asiático. Fanáticos a las afuera del hotel donde se hospeda la selección de Argentina en China. Foto: Lintao Zhang/Getty Images). Fanáticos a las afuera del hotel donde se hospeda la selección de Argentina en China. Foto: Lintao Zhang/Getty Images).

El fervor de los hinchas, quienes desesperados claman por autógrafos y fotos, fue el detonante para el que cuerpo técnico del combinado sudamericano decidiera acondicionar una de las salas del hotel para poder realizar una práctica a puertas cerradas.

Scaloni se mostró preocupado por el notorio descontrol en los dispositivos de seguridad cuando la selección deja el complejo, pues los gantes se ven desbordados por la marea de fans. “¿Ustedes vieron las imágenes del aeropuerto? Había 20 mil personas. No, no, hoy no vamos a ningún lado”, se le oye decir en un video que está corriendo como la espuma en redes sociales.

“Mañana vamos al estadio y lleven 20 bicicletas. Si no, no entrenamos ni un día. Nos van a matar, no hay manera”, afirmó Scaloni con respecto al entrenamiento del día domingo, pues la gran cantidad de hinchas trastocó todo lo previsto.

El viaje de Argentina ha sido recibido como una gran fiesta en la nación asiática, pero también ha tenido algunos inconvenientes logísticos como el vivido por Lionel Messi en el aeropuerto. El astro argentino se tardó un par de horas más debido a la tramitación de una visa especial por una pequeña confusión.

Este lunes, la ‘Albiceleste’ pudo entrenar en el césped del Estadio Parque Olímpico de cara al partido contra Australia el jueves 15 de junio. Se trata del primero de dos encuentros amistosos ante de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026. El segundo compromiso será el lunes 19 de junio contra Indonesia en Yakarta.

Lionel Messi y otros jugadores saliendo del hotel rumbo al entrenamiento. Foto: PEDRO PARDO/AFP via Getty Images).

