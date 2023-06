MLB: Atléticos se acercan cada vez más a su mudanza de Oakland a Las Vegas

La franquicia de los Atléticos está cada vez más cerca de su mudanza de Oakland a Las Vegas. Este miércoles el equipo tuvo la aprobación del Senado Estatal para la creación de un estadio en Nevada.

El senado votó 25 a 15 a favor de para el Proyecto de Ley que asignará 380 millones de dólares en fondos públicos para la creación del nuevo estadio en Las Vegas.

“Esta noche, agradecemos a los miembros de la Legislatura del Estado de Nevada y su personal por su arduo trabajo, debida diligencia y atención a los detalles mientras trabajamos para traer los Atléticos a Las Vegas. Estamos especialmente agradecidos por el tiempo y la dedicación de los legisladores para guiar este proyecto de ley a través del proceso, incluida la sesión especial”, dijeron funcionarios de los Atléticos.

Ahora el siguiente paso es que la propuesta debe recibir la firma del gobernador y luego se someterá a una votación entre los 30 dueños de los equipos de las Grandes Ligas. El comisionado Rob Manfred debe reunirse con los 30 dirigentes y llegar a un acuerdo.

Oakland tiene uno de los estadios más longevos en Las Mayores. El Oakland Coliseum ha sido el estadio por más de 30 años y aunque hubo interés de la creación de un nuevo lugar no se efectuó.

El equipo deberá mudarse tras más de 40 años. Esta temporada son uno de los equipos con la nómina más baja en todo el béisbol y son uno de los peores equipos con récord de 19 victorias y 51 derrotas en los primeros 70 juegos.

Un Boycott de reversa

Los fanáticos pidieron que vendan al equipo. Foto: Getty Images.

El martes 13 de junio, los fanáticos hicieron un boycott reversivo que consistió en llenar el estadio con más de 28,000 fanáticos para demostrar que no quieren la mudanza y exigir al dueño que venda al equipo.

Los fanáticos hicieron cánticos en forma de protesta para exigir que no lleven el equipo a Las Vegas, una posibilidad que luce cada vez más cercana. Oakland no asiste a una Serie Mundial desde 1990 cuando perdieron ante los Reds de Cincinnati y no van a la postemporada desde 2020.

La última vez que los Atléticos ganaron un anillo de Serie Mundial fue en 1989. Desde entonces han cambiado a sus mejores jugadores: Marcus Semien, Chris Bassit, Matt Olson, Sean Murphy, Matt Chapman, entre otros.

