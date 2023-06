“Pensé en suicidarme”: Nick Kyrgios confesó calvario tras derrota ante Rafael Nada en 2019

La exigencia y la salud mental en las disciplinas profesionales es un tema del que poco se habla. Sin embargo, cada vez son más los deportistas de élite que abandonan el tabú y conversan sin tapujos sobre sus emociones. El antecedente más reciente lo protagonizó Nick Kyrgios al revelar que tuvo pensamientos suicidas tras perder en la segunda ronda de Wimbledon contra Rafael Nadal.

El duro relato del tenista australiano fue recogido por el medio ‘The Australian’ y se trata de un testimonio para un nuevo episodio de la serie disponible en Netflix llamada ‘Break Point’ y en la cual el joven tenista ya ha confesado otros aspectos bastantes personales.

Nick Kyrgios tras perder con Rafael Nadal en segunda ronda de Wimbledon en 2019. Foto: ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images.

En una especie de epifanía o grito de auxilio, Kyrgios salió en busca de ayuda y acabó en un hospital psiquiátrico. “Bebía alcohol, tomaba droga, me alejé de mi familia y de mis personas cercanas”, expuso.

“Perdí en Wimbledon y cuando me desperté mi padre lloraba sentado en mi cama. Fue el punto de inflexión, me dije ‘Ok, no puedo continuar así’. Acabé en un servicio psiquiátrico en Londres para arreglar mis problemas”, señaló.

La raqueta de ascendencia griega, conocido por ser uno de los deportistas más polémicos en el circuito ATP, no tuvo reparo a la hora de comentar pequeños conatos de suicidio que experimentó hace algún tiempo. Kyrgios tuvo que jugar torneos con mangas largas para esconder los cortes de sus autolesiones. “Si miran con atención pueden ver las marcas de automutilación en mi brazo derecho. Tenía pensamientos de suicidio, no quería levantarme y jugar”, dijo.

Nick Kyrgios con manga larga en Wimbledon 2019 ante Rafael Nadal. Foto: ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images.

Los problemas para el australiano parecen ser cosa del pasado, pues actualmente está en lugar 25 del ranking ATP e incluso llegó a ser finalista de Wimbledon el año pasado, cayendo ante el mejor del mundo, Novak Djokovic. El tenista se encuentra reincorporándose a la dinámica y las competiciones tras una lesión de rodilla que sufrió el pasado mes de enero.

Nick Kyrgios subcampeón de Wimbledon 2022 en la final contra Novak Djokovic. Foto: Julian Finney/Getty Images.

