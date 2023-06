Regis Prograis quiere unificar títulos con Teófimo López: “Creo que sería una gran pelea”

Regis Prograis defenderá su título de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Danielito Zorrilla este sábado en el Smoothie King Center de Nueva Orleans, pero ya está pensando en su próximo combate. El estadounidense expresó su deseo de enfrentar a Teófimo López para unificar cinturones.

“Tengo que pelear contra Teo. Tengo que pelear con Teo. Tengo demasiado, tengo demasiado seguro. Creo que sería una gran pelea. Yo y Teo tenemos que pelear. Tenemos que, tenemos que luchar”, dijo Prograis en una entrevista con Boxing Scene. “Definitivamente quiero esa pelea con seguridad. No puedo pasar por alto a Zorrilla, pero después de eso, espero poder pelear con Teo”, agregó.

Luego de su dominante victoria por decisión unánime sobre Josh Taylor y convertirse en el campeón de las 140 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Teófimo López anunció su retiro alegando que no le pagaban lo suficiente y para regresar a pelear pidió un contrato con nueve cifras.

Regis Prograis perdió ante Josh Taylor en el 2019. Foto: Stephen Pond/Getty Images.

Pese a esto, Regis Prograis expresó que no cree realmente que The Takeover cuelgue los guantes y está seguro que regresará muy pronto porque hay peleas muy importantes para él en este momento como la suya.

“Nah (no creo que se retire), creo que está frustrado. Dijo que le pagaron un millón de dólares para pelear, eso es terrible. Es un dinero terrible, así que no creo que se vaya a retirar. Si él y yo peleamos, probablemente obtendrá 10 veces más de lo que obtuvo, así que no creo que se vaya a retirar. (…) A él le gusta el dinero, a su papá le gusta el dinero, así que sabes que van a volver. (…) Creo que seguramente regresará porque no puede alejarse de la pelea más importante de su vida”, aseguró en declaraciones a Fight Hype.

Regis Prograis es el campeón de peso superligero del CMB y cuenta con una marca de 28 triunfos (24 por la vía rápida) y un revés. Por su parte, Teófimo López, de 25 años, es un excampeón indiscutido de peso ligero y ahora es monarca de la OMB en las 140 libras. El estadounidense de ascendencia hondureña tiene 19 victorias, 13 por nocaut, y una derrota en su carrera como profesional.

