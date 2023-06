Teófimo López revela el “desesperado” mensaje que le envió Ryan García tras vencer a Taylor

Teófimo López recibió un mensaje “desesperado” de Ryan García para negociar una pelea después de vencer a Josh Taylor y coronarse campeón de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el pasado fin de semana en el Madison Square Garden en Nueva York.

En una entrevista con Fight Hub TV, López indicó que García solo está buscando un día de pago y afirmó que eliminó el mensaje después de leerlo. Expresó que no está interesado en la pelea con el californiano por el tipo de público que lo sigue y porque ganaría menos dinero, ya que no tiene la misma popularidad en redes sociales que su oponente.

“Ryan me envió un DM (mensaje directo) y todo. Bro, está desesperado por un día de pago. Me mandó un DM después de la pelea con Josh Taylor. Lo borré”, dijo el pugilista.

“Ryan acaba de decir que si estoy deseando que llegue, ‘podríamos hacer un buen dinero y podemos hacer que la pelea suceda’. “No (me interesa), porque muchos de sus seguidores son estos niños. En cierto punto, las ventas de pago por evento para la pelea (entre Ryan Garcías y Gervonta Davis) venían desde el lado de Ryan y no desde el lado de Tank. Pero son todos estos Youtubers y jovencitos que no saben de boxeo, y que son solo aficionados casuales. No voy a ser ese tipo que hace que otras personas ganen más dinero que yo. Ni siquiera consideran latino a Ryan García”, añadió.

Después de sufrir su primera derrota en el deporte tras ser noqueado por Gervonta Davis el pasado mes de abril, García subió a las 140 libras y retó a tres oponentes para debutar en la nueva división, uno de ellos es Teófimo López.

“Tres personas con las que quiero pelear a continuación: Rolly (Romero), le acaban de ordenar que pelee con otra persona. Isaac Cruz, si está dispuesto a ir a 140 y Teófimo López, dependiendo del resultado”, escribió en su cuenta de Twitter.

Gervonta Davis noqueó a Ryan García con un golpe al hígado en el séptimo asalto. Foto: Al Bello/Getty Images.

Con la negativa de López y sus otras dos opciones con peleas programadas, el regreso de Ryan García podría retrasarse un poco más. Además, The Takeover anunció su retiro del deporte luego de su victoria sobre Taylor alegando que no le pagan lo suficiente y que solo volvería si le ofrecen un contrato de nueve cifras.

Teófimo López, de 25 años, es un excampeón indiscutido de peso ligero y ahora es monarca de la OMB en las 140 libras. El estadounidense de ascendencia hondureña tiene 19 victorias, 13 por nocaut, y una derrota en su carrera como profesional. Por su parte, Ryan García, de 24 años, posee récord de 23 triunfos (19 nocauts) y un revés.

