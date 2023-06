Tips para que tu vehículo brille como si estuviese nuevo

Nada mejor que salir con un vehículo que luzca elegante en su aspecto exterior. Bien cuidado y con un acabado increíble, son dos de las características que buscamos mantener en nuestro auto.

Para lograrlo es necesario contar con un buen brillo. Sin embargo, algunos piensan que solamente podrán obtenerlo tras visitar un lugar especializado, y por ende, cancelar una suma alta de dinero.

No te preocupes, si deseas ahorrar unos cuantos dólares o no tienes la disponibilidad en estos momentos, sigue estos 4 pasos para que tu vehículo brille como recién saludo del autolavado.

En primer lugar, debes saber que necesitas trabajo constante para lograr el acabado que siempre quisiste, por ello, probablemente te tome un fin de semana entero, así que si eres una persona impaciente, este tutorial puede que no sea el más indicado para ti.

Limpieza ante todo

Bajo ningún concepto podemos sacarle brillo al coche si el mismo está sucio. Puede sonar obvio pero es necesario recalcar este punto. Por ello, asegúrate de lavar bien el vehículo o que se encuentre en impecables condiciones de limpieza antes de proceder.

La naturaleza no colabora

El enemigo número uno de un gran brillo son los mosquitos, heces de aves y la resina que dejan los árboles. Eliminar estas amenazas será vital para obtener el acabado como recién salido del concesionario, dado que estos fluidos contienen partículas corrosivas que dejarán un rastro inequívoco en la carrocería si no se eliminan a tiempo.

Arañazos, otro problema más

Los arañazos de la carrocería por supuesto influirán en la apariencia del coche, por ello, elimínalos antes de iniciar el proceso de brillo, dado que el aspecto del vehículo no será el idóneo. Superficiales o no deben ser removidos, por ello, no olvides este paso para tener el resultado deseado.

El mantenimiento es la clave de todo

Finalmente, una vez hayamos realizado los pasos anteriores, procederemos a sacar brillo a la carrocería con una pulidora o trapo, pero recuerda no ejercer demasiada presión para no dañar la carrocería en vez de dejarla mejor. Ten en cuenta que manualmente te tardarás un poco más. Una vez realizado este paso, asegúrate de mantener el brillo para que el próximo proceso de brillo no sea engorroso o tedioso.

