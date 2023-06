Toni Kross envía contundente mensaje a Eden Hazard tras su salida:“Tuvimos a alguien que vino por mucho dinero y dejó morir su carrera”

El centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, ha dicho que la carrera de Eden Hazard “murió” en el club después de que el belga luchó por tener un impacto tras su fichaje por el Chelsea en 2019.

Hazard se unió al Real por una tarifa récord del club de 160 millones de euros, pero estuvo plagado de lesiones y no ha estado a la altura de las expectativas. Solo ha disputado 72 partidos con el club en todas las competiciones, anotando 7 goles.

En el podcast de Kross Einfach mal Luppen, el alemán habló sobre la llegada de Bellingham por más de 100 millones de euros y sobre las expectativas que dejó Eden Hazard.

“Tuvimos a alguien que vino por mucho dinero y dejó morir su carrera”, dijo Kroos. “No fue un buen fichaje. Cada uno es responsable de su situación. Conozco bien a Eden (Hazard), pero solo simpatizo con la gente que está en situaciones malas y él no”.

El extremo belga fue cortado del equipo tras el final de temporada y ni siquiera disputó un minuto en el último partido en el Santiago Bernabéu. Hazard ha sido catalogado como uno de los peores fichajes en la historia del Real Madrid.

Las palabras de Jude Bellingham en su llegada al Real Madrid

El inglés Jude Bellingham, reciente fichaje del Real Madrid, comentó su decisión de fichar por el conjunto madridista ante el interés de otros grandes equipos europeos y aseguró que la cuestión económica no fue “importante” para él ya que quería fichar “rápido” por un Real Madrid al que calificó como el club “más grande”.

“El dinero no es tan importante para mí; no pienso en el dinero cuando tomo este tipo de decisiones. Me encantó el sentimiento que desprendía con el Real Madrid. Quería venir aquí rápido. Para mí, el Real Madrid es el más grande”, dijo en rueda de prensa.

“He venido porque es el mayor club de la historia y no hay muchos jugadores que tengan la oportunidad de jugar para un club tan histórico como el Real Madrid”, comentó.

Bellingham también explicó de dónde viene su pasión hacia el Real Madrid.

“El respeto que Inglaterra tiene por el Real Madrid es extraordinario. He estado viendo partidos de años anteriores y siempre me interesó muchísimo. El Madrid tiene la mayor historia del mundo y los jugadores han contribuido a que sea el mejor club del mundo”, declaró.

