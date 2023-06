Jude Bellingham: ¿Cuáles son los 6 jugadores ingleses que han vestido la camiseta del Real Madrid? 

El Real Madrid es uno de los clubes más exitosos del mundo y tiene un largo historial de fichajes de jugadores británicos. Estos jugadores han hecho contribuciones significativas al éxito del Real Madrid a lo largo de los años.

Esta es la lista de jugadores ingleses en la historia del Real Madrid:

Laurie Cunningham

Laurie Cunningham fue un extremo que jugó en el Real Madrid de 1979 a 1984. Era conocido por su velocidad, habilidades de regate y ojo para el gol. Ganó un título de La Liga y dos títulos de Copa del Rey durante su paso por el Real Madrid.

David Beckham

Uno de los jugadores británicos más famosos que jugó en el Real Madrid fue David Beckham. Beckham se unió al Real Madrid en 2003 procedente del Manchester United y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más populares del mundo.

El número 23 inglés ayudó al Real Madrid a ganar un título de La Liga y una Supercopa de España durante sus cuatro años en el club.

Beckham fue uno de los ingleses más populares con el Real Madrid.

Steve Mcmanaman

Steve McManaman fue un extremo que jugó para el Real Madrid de 1999 a 2003. Fue un miembro clave del equipo del Real Madrid que ganó dos títulos de La Liga y la Liga de Campeones en 2002.

Michael Owen

Otro jugador británico que tuvo un gran impacto en el Real Madrid fue Michael Owen. Owen llegó al Real Madrid en 2004 procedente del Liverpool y marcó 13 goles en su primera temporada en el club.

Jonathan Woodgate

Jonathan Woodgate fue un defensa que jugó en el Real Madrid de 2004 a 2007. Fue fichado como un jugador joven con mucho potencial, pero luchó con las lesiones durante su etapa en el club. Jugó 62 partidos con el Real Madrid, pero nunca logró consolidarse como titular habitual.

Jude Bellingham con el número de Zinedine Zidane

Jude Bellingham es el último jugador británico en fichar por el Real Madrid. Bellingham se unió al Real Madrid procedente del Borussia Dortmund en 2023 y es uno de los jugadores jóvenes más emocionantes del mundo. Se espera que tenga un gran impacto en el Real Madrid en los próximos años.

“El dinero no es tan importante para mí; no pienso en el dinero cuando tomo este tipo de decisiones. Me encantó el sentimiento que desprendía con el Real Madrid. Quería venir aquí rápido. Para mí, el Real Madrid es el más grande”, dijo en rueda de prensa.

