Gloria Estefan se convierte en la primera mujer latina en entrar en el Salón de la Fama de los Compositores

La imponente trayectoria de la cantante Gloria Estefan ha sido reconocida con un gran honor: convertirse en la primera mujer latina en ingresar al Salon de la Fama de Compositores.

La gran noticia se dio a conocer a través de Billboard: “Gloria es la primera mujer latina en ser incorporada al SHOF”, confirmó Linda Moran, presidenta y CEO de la organización.

De acuerdo con dicho medio especializado en música, la estrella ha posicionado 29 canciones en el listado Billboard Hot 100 y los temas “Anything for you” (1998), “Don’t Wanna Lose You” (1989) y “Coming Out of the Dark” (1991) debutaron a la cabeza de la lista.

Para Gloria Estefan este reconocimiento no pasa desapercibido y en una emotiva declaración asegura que “mientras que tenga algo que decir, van a escucharme”.

Además, la intérprete de temas como “Wepa” y “Tu fotografía” se refirió a la conexión que el público ha creado con su música: “La música siempre ha sido lo más bello de mi vida, entonces que mis canciones sean eso para otras personas es algo realmente especial, es un privilegio que no tomo levemente”, dijo.

La entrega oficial de este galardón a Gloria Estefan se dio en un evento de gala que se llevó a cabo el pasado 15 de junio, en el Marriott Marquis Hotel en Nueva York.

