Gregorio Pernía, exparticipante de ‘Top Chef VIP’, acusa a su familia de vaciar su casa y robarle

El actor colombiano Gregorio Pernía, de 53 años, y quien esta semana volvió a ‘Top Chef VIP’, alzó la voz para denunciar que su propia familia le vació su casa vacacional y hasta le robó.

Por medio de un video, compartido en sus redes sociales, el actor de ’Sin Senos No Hay Paraíso’ reveló que todo sucedió después de que les prestara su residencia de Santander para que pasaran unos días de descanso durante el más reciente puente vacacional., sin embargo, nada salió como lo había imaginado.

“Acabaron con 12 rollos de papel higiénico en un fin de semana. Abrí la nevera y se habían comido todo el mercado, se tomaron los ‘cunchos’ de trago…”, denunció el también cantante.

También acusó que le dejaron su camioneta sin gasolina, que se llevaron varias cosas de la casa y hasta desapareció parte de su dinero.

“Las toallas tiradas en el baño, se llevaron unos cubiertos y dos toallas. Había 136 mil pesos de un recibo de luz, llamaron para decir que tomaban esa plata prestada y que luego la reponían porque las tarjetas no funcionaban. Igual, ese recibo de luz no se pudo pagar”, denunció.

Aunque normalmente esas situaciones se buscan arreglar en privado cuando se trató de familia, la desesperación del actor fue tal, y combinado con el cinismo de su familia, que no le quedó de otra más que exhibir lo sucedido.

“Llamo y les digo ‘Oiga mi hermano, en un fin de semana volvieron la casa nada’. Me dicen ‘Uy, usted si es delicado Gregorio’. Le pregunté ‘¿Y lo del recibo de luz?’ me dijo ‘De verdad me va a cobrar 136 mil pesos?’”, relató sumamente molesto en el material que compartió y que se volvió viral.

