Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 19 al 25 de junio 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al Conejo de Agua por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 19 al 25 de junio del 2023.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Hay lugares a donde no has ido en años, ya no lo pienses más, esta semana tendrás el tiempo para organizar la escapa. En el amor que no se te olviden los detalles, si estas muy ocupado, ocupada, date tres minutos y escríbele a tu pareja, no dejes de recordarle, sobre todo esta semana lo importante que es para ti o puede sentirse un poco abandonado, abandonada. Por fin el dinero que esperabas recibir llega y esto te dará un gran alivio.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Son días para moverte, no lo pienses más y busca trabajo, cambia de trabajo, cambia de rubro, serán movimientos que te devuelvan la energía y te hagan levantarte y salir con una nueva mirada de casa, pero busca, pregunta, muévete, nada llegara a ti, tienes que accionarte. En el amor no contestes nada en alguna discusión, deja que hable todo lo que quiera y después sí di todo lo que te has estado guardando por mantener la paz en la relación.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Esta semana habrá personas a tu alrededor queriendo meterte ideas nuevas, maneras de pensar distintas, te están viendo un podo arcaico y no saben de qué manera sacarte de ese pensamiento ya fuera de moda. Escúchalos, siempre es bueno actualizarse y caminar como va caminando el mundo. No te retrases en entregas laborales, se te puede acumular el trabajo y terminar la semana con mucho estrés y cansancio.

Conejo (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Ya no sabes qué más hacer, pues no hagas nada más, no gastes los días que te regala la vida en estar ocupada, ocupado, en seguir pensando como regresar a ese lugar del pasado, mejor ocupa tu vida en hacer un nuevo camino, un nuevo plan, una nueva historia. En el trabajo puedes tener alguna dificultad con alguien de la oficina, pero es por tu terquedad, esta no te deja ver que no nada más tú puedes aportar, los demás son tan capaces o más que tú.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Semana de recompensas, por fin todo lo trabajado, todo el esfuerzo de días pasados tiene su justo reconocimiento, desde lo económico hasta lo profesional, festeja y relájate, todo camina sin contratiempos, así que ocupa el tiempo que te quede libre para ti, para reponer fuerzas o compartir con familia y amigos que buena falta te hace. En la salud puedes tener alguna repercusión de todo el estrés de días pasados y presentarte una muy molesta colitis.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Serán días de indecisión, te esta costado trabajo tomar un camino, tienes demasiadas propuestas y no puedes llegar a definirte por una, pero eso no quiere decir que tengas que ceder a presiones de nadie, tomate tu tiempo. En la salud puedes estar teniendo problemas en la región lumbar, no te descuides, es momento de atender ese dolor. No te sientas mal, ni incompleto o incompleta solamente porque en este momento no tienes una relación amorosa, ya llegara la persona adecuada para ti.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Son días para escuchar, pon atento a este sentido, lo que escuches puede ser un arma a tu favor en cualquier contienda que se te presente, así que escucha y calla, usa esa herramienta en el momento necesario. Es una semana ideal para hacer una reestructura en lo económico y hacer una depuración para empezar a ahorrar. En la salud cuida de tus intestinos.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Podrás quitar y destruir cada obstáculo que no te han dejado avanzar en un trámite legal que llevas semanas queriendo resolver y nada más no avanzaba. Pero estos días todo se vuelve más ligero, tendrás las palabras correctas y harás las acciones correctas que te lleven a buen fin con tus tramites. Es una jornada para que no dejes de luchar por lo que quieres, desde lo laboral hasta lo amoroso, la energía que te acompaña es como un gran regalo para encontrar rápidamente calma y paz.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

No destruyas con un berrinche o un malentendido todo lo avanzado en tu relación de pareja, mantén la calma porque esta semana sentirás una energía de desconfianza, las emociones las tendrás un poco en descontrol y este descontrol te puede ocasionar grandes problemas en el amor. No descuides a los amigos, son días en los que escuchar sus consejos te puede hacer ver en dónde está tu falla. En la salud cuida de tus nervios te puede estar ganando la ansiedad.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

No culpes a todos de lo que pasa a tu alrededor, mejor mira bien, admite que también tu estas fallando y el ego no te ha dejado admitirlo, estos días tendrás que trabajar con esta emoción y ponerla en equilibrio reconociendo tus errores. En lo laboral necesitas poner un poco más de tu parte, es momento de hacer cambios, no dejes que la comodidad se apodere de ti, es momento de poner un poco más de ti, solo si tendrás crecimiento profesional. En la salud es importante que no descuides tu corazón, un chequeo jamás está de más.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

No eres invencible, no eres una maquina incansable, así que esta semana pon atención a lo que tu cuerpo te grite, has hecho demasiados esfuerzos físicos y mentales creyendo que no va a menguar tu salud y no es así, entonces aprovecha esta semana y recarga la pila, aliméntate adecuadamente y tus horas. Estos no son días para seguir con el ritmo tan desgastante de semanas pasadas. En la economía puedes tener gran tranquilidad, todo estará en orden y en abundancia.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

No desesperes y planea absolutamente todo. Necesitas ser sumamente organizado, organizada, esta semana, para que las cosas fluyan y se acomoden a tu favor, si te gana la desesperación y haces las cosas sin pensarlas ni analizarlas antes, tu semana puede tornarse en caos. En el amor no son días para tomar decisiones con respecto a seguir o terminar una relación.