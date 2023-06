Kate del Castillo presume su cuerpo al tomar el sol, usando un microbikini amarillo

A punto de comenzar el verano Kate del Castillo decidió complacer a sus fans publicando en sus historias de Instagram un video en el que aparece en la piscina, usando un microbikini amarillo y luciendo su tonificado cuerpo. Ella complementó su look con un sombrero y unas gafas oscuras. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En otro clip la protagonista de la serie de televisión “La reina del sur” se dejó ver muy relajada mientras tomaba el sol, y sentada en un camastro presumió su perfecto bronceado, demostrando una vez más que a sus 50 años tiene una figura escultural. View this post on Instagram A post shared by Kate_Del_Castillo_La_Mexicana (@kdclamexicana)

Kate tiene una gran disciplina para hacer ejercicio, y presumió cómo quedó el gimnasio que le instalaron en su casa para lograr rutinas muy completas, equipado tanto con pesas como con trampolín y TRX. Ella prometió que hará transmisiones en vivo en las que aparecerá ejercitándose, para mostrar cómo logra esa envidiable condición física. View this post on Instagram A post shared by Kate_Del_Castillo_La_Mexicana (@kdclamexicana)

