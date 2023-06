Bebe Rexha muestra la herida que le provocó en su rostro el teléfono que le aventaron durante un concierto

Luego de que una persona lanzara un teléfono celular al escenario durante un concierto de Bebe Rexha la noche del domingo -lastimando a la cantante-, ésta ha recurrido a su cuenta de Instagram para compartir fotos de la herida que le provocó en su rostro el golpe, escribiendo el breve mensaje “estoy bien” como complemento.

En las imágenes puede verse que el proyectil impactó la ceja izquierda de Bebe, lo cual también provocó hinchazón en el párpado; de inmediato ella comenzó a recibir a través de su post mensajes en los que sus fans le desean una pronta recuperación.

Todavía no se da a conocer quién fue el responsable de aventar el teléfono al escenario, pero tras el incidente, parece que Bebe Rexha continuará con su gira Best f*n night of my life; el próximo show está programado para el 20 de junio en Filadelfia. View this post on Instagram A post shared by Bebe Rexha (@beberexha)

