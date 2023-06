Cruz Azul entra a la pelea con Chivas por Alan Pulido, el refuerzo que el “Tuca” Ferretti sí pidió

Luego de las buenas actuaciones que ha ofrecido Alan Pulido en las últimas semanas, donde ha marcado en tres juegos al hilo y suma cuatro goles en los mismos, ha despertado no sólo el interés de Chivas por sus servicios, sino también el de Cruz Azul, según los últimos reportes.

Y es que de acuerdo con ESPN, a petición de Ricardo Ferretti, la directiva celeste ya preguntó por la situación del delantero mexicano al Sporting Kansas City, quien termina este año su contrato con el equipo de la MLS.

Ahora la Máquina entraría de lleno a la pelea por el jugador con Chivas y el propio Sporting Kansas City que, al parecer, tendría la prioridad, puesto que el jugador busca mantenerse en la MLS.

“Bueno, no sabemos todavía. Realmente estamos en pláticas también en la renovación acá. Yo hablé con mi mánager, le dije, yo quiero estar enfocado en el campo y en seguir siendo pieza importante del equipo. Ya las circunstancias, pues bueno, veremos cómo se presentan, pero yo estoy contento y tratando de recuperar la mejor versión de mí y creo que estoy cerca de lograrlo”, dijo la semana pasada Alan Pulido cuando se le cuestionó si volverá a la Liga MX.

“Tuca” Ferretti vive fricciones con Cruz Azul

De acuerdo con el mismo medio, la relación entre el estratega y su directiva está en un punto complicado, tanto que las fuentes aseguran que el DT podría cerrar su ciclo antes de que termine el Apertura 2023 y, los menos optimistas, incluso ante de que empiece.

Uno de los informantes detalló que las fricciones que viven el DT y el club se deben a que Cruz Azul ha traído refuerzos no pedidos por el “Tuca” y no ha trabajado en conseguir los que realmente pidió.

“Lo que dice en su entorno es que es capaz de renunciar si no le traen lo que quiere. Tuca pidió varios jugadores que no le trajeron e incluso los colombianos él no los pidió (Dider Cambindo y Kevin Castaño), pero ahora los tendrá que ver en los entrenamientos”, externó una de las fuentes

