Horóscopo: qué será de tu semana del 19 al 24 de junio de 2023

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Pacto amoroso renovado, incluso en una relación que parecía agotada. Disminuye a cero el riesgo de ruptura. Deseo.

DINERO: Si tiene miedo a tomar el camino equivocado, pregunte antes a quienes saben. Colegas solidarios ayudan.

CLAVE DE LA SEMANA: Sí a pedir por favor, no a la presión. Es un error exigir.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Apegarse a relaciones tóxicas es un error serio. Deje atrás a quien lo controla o lo ignora. Descubre una faceta nueva de su pareja.

DINERO: Negocia con aquellos que habitualmente dificultan el trabajo. Ponga sus intereses laborales en primer lugar.

CLAVE DE LA SEMANA: Si se impacienta no sabrá quién rinde y quién no.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: De la amistad al amor hay un solo paso… ¡y es buen momento para darlo sin miedo! La camaradería reina en la pareja y la familia.

DINERO: Etapa espléndida para negocios, viajes, estudio y trabajos intelectuales. Su bendita curiosidad resulta útil.

CLAVE DE LA SEMANA: No al dinero quieto. Compre, venda o invierta.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Demasiado ocupado con temas económicos, descuida algo los afectos. Los casados revivirán ardores y los solitarios abandonarán el recato.

DINERO: Varios planetas en su área del dinero indican que estará sobrecargado de trabajo. Estabilidad y ganancias.

CLAVE DE LA SEMANA: Buena época para afianzarse en la profesión.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Etapa de armonioso crecimiento en la pareja gracias a Marte y Venus en su signo. Lo soñado es posible. Da a luz una nueva identidad.

DINERO: Tiempo de prosperar y, a la vez, de resguardar su patrimonio. Manténgase firme en su línea de trabajo actual.

CLAVE DE LA SEMANA: No permita el chantaje emocional.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: El emplazamiento de Venus no ayuda. Estará cariñoso, aunque muy demandante con sus íntimos, probablemente por inseguridad. Libérese ya.

DINERO: Se molestará con el desordenado entorno pero no podrá cambiar a los demás. Si todo va en cámara lenta… ¡no corra!

CLAVE DE LA SEMANA: No deje que la ilusión nuble su buen sentido común.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Tiempo de perdonar. Se amigará con familiares, reencuentra amigos y puede que converse otra vez con un viejo amor.

DINERO: Haga lo que beneficie al equipo. Tiene que trabajar por el bien común y dejar todo individualismo atrás.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea diplomático cuando le ofrezcan algo que no le conviene.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Llueven los imprevistos. El caos circundante genera desencuentros a nivel personal ¿Lo bloquea una montaña? ¡A escalarla!

DINERO: Encargos de último momento ponen a prueba su capacidad de reacción. Responda con seguridad y mucha calma.

CLAVE DE LA SEMANA: El acuerdo será su mejor recurso para el éxito.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Con Marte y Venus favorables tendrá el cariño de pareja asegurado pero, además, recibirá un notable apoyo de quienes lo rodean.

DINERO: La apertura económica ya llegó y la prosperidad por fin toca a su puerta. Brillantes contactos comerciales.

CLAVE DE LA SEMANA: La primera impresión a veces cambia. No a la rigidez.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Tendencia a aislarse del mundo en compañía de su pareja. La familia podría ponerse celosa e intentar alejarlos. Cuide la armonía general.

DINERO: Por ahora postergue sus decisiones. Marte adverso no acompaña su iniciativa. Cautela a la hora de hacer una venta.

CLAVE DE LA SEMANA: Integre a la familia y a los amigos en su vida de pareja.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Con Marte y Venus favorables, el amor se transforma en un oasis para su inquietud natural. Las fantasías se hacen realidad.

DINERO: Combativo, exitoso, generoso y creativo. Quienes lo acompañan lo ayudan en este gran momento profesional.

CLAVE DE LA SEMANA: Su inteligencia ayudará a que se adapte mejor al presente.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: ¿Se animó a un amor prohibido? Le irá bien pero puede que deba pagar un pequeño precio. La rutina será lo que ponga a prueba a su pareja.

DINERO: Una vuelta de tuerca profesional. Enormes exigencias lo obligan a encarar de otro modo su trabajo. Eficiencia.

CLAVE DE LA SEMANA: No pueden obligarlo a sentir lo que no siente. Límites.

Por Kirón

