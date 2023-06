‘Top Chef VIP 2’: Aumenta la tensión en la cocina tras la eliminación de Jesús More

La eliminación de Jesús More en ‘Top Chef VIP 2’ pudo marcar un antes y un después en la competencia, pues a raíz de esa decisión de los jueces, la tensión se incrementó y en el episodio posterior hubo un fuerte enfrentamiento entre dos de los participantes involucrados en la polémica.

El jueves pasado la eliminación se definió entre dos platos que dejaron mucho que desear para los jueces, el de Laura Zapata, que tenía una enorme espina y el de quien finalmente resultó eliminado, que era un postre que no resultó bien, pues sabía rancio.

Sin embargo, tras la decisión de los chefs varios de sus compañeros quedaron inconformes con la decisión, tal fue el caso de Sebastián Villalobos, Alana Lliteras, Helen Ochoa, Génesis Suero y Sara Corrales, quienes estaban completamente sorprendidos por la determinación, al punto de que decidieron bajar de la cava para mostrar su inconformidad.

“Con todo el respeto que se merece la señora Laura, había una espina en su platillo y creo que, para mí, en lo personal, prefiero comerme un platillo que esté rancio a que por una espina me pueda llegar a pasar algo”, comentó el primero de los inconformes.

No obstante, Jesús More intentó tranquilizar las cosas y les pidió a sus compañeros que entendieran que era su momento para dejar la cocina de ‘Top Chef VIP 2’, pero ellos continuaron diciendo que se les hacía injusta la decisión.

Finalmente, fue el Chef Toño quien, visiblemente molesto, decidió terminar con la controversia y explicarles las razones por las que tomaron esa decisión, aunque dejó claro que sólo lo hacía por respeto a los competidores, pero que no es algo que debería de hacer.

“Nada más para dejar bien claras las cosas, producto rancio, un caramelo incomible, un filo que estaba completamente aguado, que no tenía nada que hacer ahí, que lo hacía chicloso el platillo… Laura tuvo una espina, pero tuvo un guiso delicioso”, fueron las razones que dio para tomar esa determinación.

La tensión continúa en ‘Top Chef VIP 2’

No obstante, las palabras de Sebastián Villalobos parecen haber calado hondo en Laura Zapata y en el episodio del viernes tuvieron un enfrentamiento, en el que ella dijo que considera que no tiene educación, tras ver su reacción cuando le dijeron que formarían parte del mismo equipo.

Durante el reto tuvieron un encontronazo, después de que el influencer se acercara con la actriz para pedirle que dejen atrás sus diferencias personales, algo que causó incomodidad a la mexicana, quien le respondió, “tú no te respetas ni a ti mismo, entonces no me digas que me respetas a mí”.

No cabe duda, de que las emociones están a flor de piel en la competencia y conforme más se acerque la recta final es probable que la tensión aumente, por lo que podríamos ver más enfrentamientos en los próximos días.

