“Yo estoy aquí para rendir y necesito hacerlo”: Sergio ‘Checo’ Pérez se coloca presión para las próximas carreras de la F1

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), segundo en el Mundial de Fórmula Uno, que este domingo acabó sexto el Gran Premio de Canadá, el octavo del año, y tras darse dicho resultado el azteca manifestó en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal que sabe que está en el equipo “para rendir” y que necesita “hacerlo en las próximas carreras”.

“Hoy fue un poco de sorpresa, porque sencillamente no teníamos ritmo. Tenía buena pinta con los neumáticos duros al principio; pero a partir de que entrase en pista el coche de seguridad no pude recuperar el agarre con ese compuesto; y no teníamos ritmo luego con el medio“, comentó este domingo ‘Checo’.

El nacido hace 33 años en Guadalajara, y que sigue segundo en el Mundial, a 69 puntos del líder, su compañero el neerlandés Max Verstappen; y con sólo nueve de ventaja respecto al español Fernando Alonso (Aston Martin), también habló lo pobre que fue a nivel de ritmo.

Sergio ‘Checo’ Pérez, piloto mexicano en el GP de Mónaco. Foto: Mark Thompson – Getty Images.

“Es importante que nos tomemos un tiempo para entender este fin de semana, porque la carrera, en particular, ha sido pobre en cuanto a ritmo; y necesitamos estar encima de estas cosas“, opinó el mexicano de Red Bull, seis veces ganador en la F1 y con treinta podios en la categoría reina. “Tengo confianza en mí mismo y sé lo que puedo hacer; pero hoy no estuvimos bien”, agregó.

“Ahora mismo estoy más preocupado por mi bajón de rendimiento que por mi posición en el Mundial, porque el ritmo es que no está ahí. Nunca hay un momento en el que no tengas presión; y ha sido un periodo difícil, pero yo estoy aquí para rendir y necesito hacerlo en las próximas carreras”, manifestó el bravo piloto tapatío, que, a pesar de todo, este domingo avanzó seis puestos desde su posición de parrilla.

“Por ver el lado positivo, hoy logramos la victoria número cien para la escudería y eso es algo estupendo para el equipo. Estoy muy contento por todo el mundo. Max (Verstappen) ha hecho un trabajo impresionante, no sólo hoy, sino durante toda la temporada“, declaró ‘Checo’ este domingo después de acabar sexto en Montreal.

Sergio ‘Checo’ Pérez, mexicano y experimentado piloto de Fórmula 1. Foto: Mark Thompson – Getty Images.

