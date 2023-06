Arrestan al hombre que aventó un teléfono al escenario durante un concierto de Bebe Rexha

Nicolas Malvagna, un supuesto fan de Bebe Rexha, fue arrestado el lunes por la policía de Nueva York y puesto en custodia por lanzar un teléfono celular al escenario donde la cantante ofrecía un concierto el domingo 18 de junio. El hombre fue acusado de dos cargos de asalto en tercer grado, así como un cargo de acoso en segundo grado, un cargo de acoso agravado en segundo grado y un cargo de intento de asalto en tercer grado.

Según información de Rolling Stone, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan dio a conocer que Malvagna, de 27 años, declaró que estaba tratando de ver si podría golpear a Rexha con el teléfono al final del show “porque sería divertido”.

Hasta el momento Bebe Rexha no ha hecho comentarios acerca del arresto de Nicolas Malvagna; la artista continuará a partir de hoy con su gira Best f**n night of my life, aunque la herida en su ceja (que mostró en una publicación de Instagram) requirió de tres puntadas.

