Emma Watson, famosa por la saga de “Harry Potter”, se muestra en traje de baño negro con aberturas laterales

Emma Watson se hizo de millones de fans en las redes sociales gracias a que toda una generación la recuerda por su papel de Hermione Granger en la saga de películas de “Harry Potter”. Pero ahora la actriz de 33 años les dio una sorpresa al compartir en su cuenta de Instagram muchas fotografías, entre las que destaca una que la muestra en la playa, sosteniendo una tabla de surf -un deporte que comenzó a practicar hace algunos meses- y luciendo su figura al usar un traje de baño negro con aberturas laterales. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En otra imagen, la artista británica (quien cuenta con más de 72 millones de seguidores en esa red social y es instructora de yoga certificada) aparece a bordo de un velero, recostada y usando un bikini blanco mientras carga a su mascota. En menos de dos días la foto obtuvo más de un millón de likes. View this post on Instagram A post shared by Emma Watson (@emmawatson)

Actualmente Emma está retirada del cine, aunque no descarta volver a actuar si cae en sus manos el guión adecuado. Mientras tanto, en su faceta de empresaria ha tenido éxito con su propia marca de ginebra, que lanzó junto con su hermano Alexander Watson. Ambos posaron para una foto mientras él estaba a punto de tomar un trago. View this post on Instagram A post shared by Emma Watson (@emmawatson)

