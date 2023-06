La Mala Rodríguez luce sus curvas en la piscina, usando un traje de baño azul metálico

Foto: Carlos Alvarez for The Latin Recording Academy / Getty Images

Los fans de La Mala Rodríguez quedaron complacidos con las más recientes publicaciones de la cantante en Instagram, comenzando con un video grabado por ella misma en el que aparece refrescándose en la piscina y usando un traje de baño azul metálico con el mínimo de tela. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Para cuando llegó la noche la artista seguía divirtiéndose en el agua, y optó por recostarse en un inflable, posando para imágenes que obtuvieron más de 63,000 likes. Todo fue durante su estancia en Puerto Rico, donde ofreció un concierto dentro de su tour 2023. View this post on Instagram A post shared by MALA RODRIGUEZ (@malarodriguez)

La Mala Rodríguez también compartió un clip con los mejores momentos de uno de sus conciertos, mostrándola desde momentos antes de partir al auditorio en el que se presentó hasta cuando el público asistente la ovacionó. Para la ocasión ella optó por un minivestido brillante con aberturas que remarcó su curvilínea figura. View this post on Instagram A post shared by MALA RODRIGUEZ (@malarodriguez)

