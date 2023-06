Pepe Gámez le manda un mensaje a Aleida Núñez tras su romántico encuentro con Madison Anderson

En medio de los rumores sobre un posible romance con Madison Anderson, Pepe Gámez acudió al programa ‘La Caminera’ de EXA para hablar sobre el éxito obtenido durante su participación en ‘La Casa de los Famosos‘. Sin embargo, hubo un tema que se robó la atención del público: su vida amorosa. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Fiel a su personalidad “sin filtros”, el actor mexicano dio respuesta a los cuestionamientos que surgieron en torno a su soltería y si por fin a decidido darle una oportunidad al amor con su ex compañera de reality.

Y es que no podemos olvidar que hace poco más de una semana fue captado besándose en un restaurante en Nueva York con la ex reina de belleza, Madison Anderson. Esto sin dejar de mencionar el tórrido romance que protagonizó junto a Aleida Núñez cuando aún formaban parte de la producción de Telemundo.

“Durante La casa de los famosos tuviste un breve romance con Aleida Núñez, a ver cuéntanos, ¿qué pasó?”, cuestionaron los conductores de ‘La Caminera’, ante lo que el famoso respondió contundente.

“En la casa se vivieron cosas muy chidas, se vivieron cosas muy padres que se quedaron allá adentro de la casa y bueno, como lo he dicho en todas las entrevistas, el público ya lo vio, 24/7, no me guardé nada, no te puedes ni guardar el chisme de decirle a tu compadre, que era mi compadre Carmona, lo que pensaba, lo que sentía… Todo el público lo vio, todo el público lo sabe, todo el público puede opinar”, dijo.

No obstante, la cosa no acabó allí, ya que Pepe Gámez aprovechó el espacio para enviar un mensaje en el que se deshizo en halagos hacia Aleida Núñez.

“Le tengo un gran respeto y un gran cariño a Aleida, a ella y a grandes seres humanos que conocí en La casa de los famosos, pero se cierran ciclos y estamos ahorita en el presente viviendo cosas extraordinarias“, precisó Gámez. “Me siento muy bendecido, muy contento y abierto a ver qué sigue, pero con el tema Aleida la respeto, la quiero y le aplaudo sus triunfos siempre”.

Las preguntas sobre el apasionado beso que compartió con Madison Anderson no se hicieron esperar, pero el famoso logró hablar sobre ello sin revelar muchos detalles: “Estamos viviendo cosas muy lindas y ahora sí que dejando en privado lo privado”, finalizó.

