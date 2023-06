Madison Anderson rompió el silencio sobre su apasionado beso con Pepe Gámez

Hace tan solo unos días salió a la luz el video en el que los ex participantes de ‘La Casa de los Famosos’, Madison Anderson y Pepe Gámez, compartieron un apasionado beso mientras se encontraban disfrutando de una velada en Nueva York. Ahora, la ex reina de belleza decidió romper el silencio y sincerarse sobre el actor… ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Sin miedo a abrir su corazón, la ganadora del reality de Telemundo habló sobre su vida personal durante una entrevista para MoluscoTV. Allí se dijo impresionada por la audacia del público de capturar un momento íntimo.

“Estoy súper sorprendida que en una ciudad como Nueva York hay gente grabándome cuando estoy en lo mío”, precisó sin miedo al qué dirán.

Y es que para Madison Anderson no hay nada más preciado que su privacidad, razón por la cual decidió dejar claro que no compartirá detalles sobre su vida amorosa: “Yo soy una mujer súper transparente en todo, pero mi vida privada me gusta mantenerla privada, o sea no solamente en mis relaciones, también con mi familia”, atinó a decir.

A pesar de su negativa, no pasó mucho tiempo antes de que el nombre de Pepe Gámez saliera a deducir debido a su acalorada interacción en la ciudad ‘que nunca duerme’. “Es fuerte ese aspecto de ser famosa”, señaló tras reafirmar su postura.

Respetando su deseo de mantenerse al margen, el entrevistador zanjó el tema cuestionando: “Solamente contéstame a esta pregunta y con eso termino el tema de Pepe Gámez. ¿Estás contenta? ¿Te sientes feliz?”. Madison Anderson finalizó su intervención diciendo: “Mi corazón está muy feliz”.

