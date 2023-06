‘Top Chef VIP 2’: Helen Ochoa es eliminada de la competencia, así fue su despedida

´Top Chef VIP 2’ se encuentra en su recta final y las emociones no paran, y el episodio de este lunes 19 de junio fue la prueba perfecta de eso, ya que además de ver la despedida de Helen Ochoa, quien cayó en el reto de eliminación, también tuvo otras sorpresas, entre ellas una que cambió el rumbo de la competencia.

En primer lugar, se dio el regreso del Chef Juan Manuel, quien estuvo ausente en los episodios anteriores debido a que fue galardonado con una estrella Michelín, pero no llegó solo, pues Carmen Villalobos también anunció la vuelta de Marisol Terrazas, quien estuvo fuera porque tuvo que someterse a una cirugía en la vesícula.

Aunque por regla de la competencia ella tuvo que ir directamente al reto de eliminación, sus compañeros abogaron para fuera parte de la prueba de salvación debido a que ausencia de debió a causas de fuerza mayor y no a una decisión personal, algo con lo que los jueces no estuvieron muy de acuerdo, pero debido a que todos los competidores aceptaron, ellos le permitieron competir en el primer desafío.

Pero las sorpresas no pararon y la cocina se transformó en un ring de lucha libre para recibir a Alberto del Río, El Hijo de Dos Caras, El Hijo de Fishman y Ciclón Ramírez Jr., quienes además de darse hasta con las ollas y los sartenes, también fueron los comensales de lujo.

La mayoría de los platillos dividieron opiniones, pero todos consiguieron en que el de Alana Lliterras sobresalió sobre el resto. No obstante, quien logró evitar ir al reto de eliminación fue Germán Montero, por lo que era seguro que una mujer abandonaría ‘Top Chef VIP 2’.

Durante el reto final, Alana mostró su gran espíritu y tras ver que todavía quedaba tiempo después de terminar su plato, se dio tiempo para ayudar a sus compañeras. Helen presentó un platillo muy especial para ella, al que nombró Blueberry Muffins de Los Angeles, que se lo dedicó a su esposo y a ella, pues le recordó a algo que vivió junto a él cuando llegaron a la ciudad y no pudo comprar unos así, pero que no pudo comprar porque no tenían dinero.

Lamentablemente no tuvo el mejor resultado y por ello tuvo que abandonar la cocina, pero lo hizo sintiéndose completa, feliz y sobre todo muy orgullosa por todo lo que consiguió en la competencia.

