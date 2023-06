Ximena Duque responde con video en bikini a quienes la criticaron por su físico

Vaya revuelo causó la actriz colombiana Ximena Duque luego de responder contundente a sus detractores con un inesperado video en el que evidenció la despampanante figura con la que cuenta. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Con un propósito claro y un tinte serio, la actriz de historias como “Corazón valiente” y “La casa de al lado” decidió dar respuesta a quienes la han criticado y opinado sobre su físico, específicamente su abdomen.

Y es que desde hace algunos meses, Ximena Duque se convirtió en el blanco de especulaciones sobre un embarazo, ya que según algunos internautas, tenía el abdomen bajo “un poco salido”.

Pero, ¿cómo contestó? A través de una serie de imágenes en bikini a modo de audiovisual. “Primera y última vez que daré explicaciones sobre mi cuerpo y lo hago para educar a las malintencionadas que se creen con el derecho de opinar sobre el cuerpo de otras mujeres“, es así como Duque comienza el mensaje con el que busca empoderar a sus seguidores.

Ximena Duque vía Instagram | Foto: Cortesía

La famosa utilizó sus historias de Instagram para explicar lo que es la diástasis abdominal durante el embarazo que experimentan todas las mujeres durante la gestación: “En mi caso, después de consultar con varios cirujanos, me han dicho que deben entrar nuevamente por la cesárea y volver a poner los músculos en su lugar”, detalló.

No obstante, la histrionisa no está dispuesta a poner en riesgo su salud por satisfacer los estándares de belleza que considera obsoletos. “Tengo un esposo que me dice todos los días que soy la mujer más sexy del mundo, que ama mi cuerpo porque es su obra de arte, y para mí eso es más que suficiente porque, además de lo que él piensa, yo me amo tal y como soy”, sentenció.

Para finalizar, instó a todos aquellos internautas que la siguen a no opinar sobre cuerpos ajenos, ya que “no conoces sus procesos, sus batallas, sus inseguridades. Preocúpate por ti, por tu cuerpo y por tu vida”.

