Ante amenazas de muerte, la alcaldesa de Tijuana viajaba hasta con 10 camionetas de escoltas

La ciudad fronteriza de Tijuana es una de las zonas con mayor presencia del crimen organizado, al ser un punto clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Es por eso que las autoridades locales constantemente se enfrentan a riesgos que ponen en peligro su propia vida, incluyendo a la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez.

Recientemente, la funcionaria anunció que, debido a las amenazas de muerte y aparentes ataques que ha recibido, se mudará a las instalaciones de un cuartel militar junto con su hijo, desde donde seguirá gobernando, aunque espera que esta medida solamente sea de manera temporal.

Sin embargo, esa no es la única medida de seguridad que ha adoptado la alcaldesa, pues en cada uno de sus eventos públicos también se le veía escoltada por un numeroso convoy de agentes.

De acuerdo con el semanario local Zeta, Caballero Ramírez era custodiada por hasta 10 camionetas particulares y de la Guardia Nacional, lo cual comenzó a generar descontento entre la población por la gran cantidad de unidades que prácticamente paralizaban las calles cuando la funcionaria acudía a un evento.

Ante esta situación, la alcaldesa señaló que disminuirá su seguridad para evitar incomodidades a sus vecinos y a la ciudadanía. “Vamos a disminuir la seguridad porque es incómodo, donde vivo es incómodo para los vecinos tanta seguridad; en la calle es incómodo para los transeúntes tantas camionetas”, declaró.

Incluso, durante su último evento público con el Grupo Político de Tijuana, su avanzada solo se compuso de 4 camionetas de seguridad y 2 de la Guardia Nacional.

Caballero Ramírez también comentó que la mudanza a las instalaciones del 28 Batallón de Infantería está siendo muy rápida, pues solamente se llevará lo básico, a su hijo y mascotas, siendo a partir de la semana entrante cuando ya se encuentre en el cuartel, sin embargo, aún no sabe el día pues la casa de tres habitaciones que le asignaron, la cual se encuentra en el área de tenientes, requiere adecuaciones.

“El proceso de la mudanza está siendo muy rápido porque me voy a llevar pocas cosas; la casa dónde voy a habitar es muy pequeña, entonces va a estar fácil la mudanza y va a ser a partir de la próxima semana, pero no sé todavía qué día porque la casa no tenía luz ni internet; yo espero la próxima semana ya estar allá”, dijo.

