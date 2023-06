Dani Alves: “A la única persona a la que tengo que pedir perdón es a mi mujer”

El 2023 de Dani Alves ha sido para el olvido. El exjugador de Pumas de la UNAM se ha visto en la obligación de pausar su carrera en el fútbol profesional tras estar varios meses en prisión. El legendario futbolista que militó en el FC Barcelona enfrenta cargos de abuso sexual contra una mujer de 23 años. El hecho habría ocurrido en diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona.

Luego de varios meses de silencio el futbolista se refirió nuevamente al público. El diario La Vanguardia fue el encargado de hacerle la entrevista al futbolista brasileño y este relató su versión de los hechos.

“Esa madrugada, cuando la mujer con la que tengo el problema sale del baño detrás de mí, me quedo un rato junto a mi mesa (…) Cuando abandono la discoteca por el pasillo de salida, he sabido por las imágenes que paso cerca de donde la mujer está llorando. Yo no la vi. Si la hubiera visto llorar me hubiera detenido para preguntar qué pasaba. Y en ese instante, si algún responsable de la discoteca me hubiera pedido que me esperara porque una joven aseguraba que yo le he había agredido sexualmente, yo no me voy a casa. Esa misma noche me presento en una comisaría a aclarar lo que ha pasado“, explicó el exjugador de la Canarinha.

No hubo cargos contra Dani Alves

El exjugador de Pumas de la UNAM reconoció que se enteró de la grave situación a través de los medios de difusión. Dani Alves asegura haberle preguntado a su abogada sobre la posible denuncia y está le afirmó que no había ninguna que estuviesen manejando las autoridades locales.

“Salí del Sutton tranquilo. Llegué a mi casa. Me duché porque mi mujer ya dormía y me avergonzaba de la infidelidad. Me enjaboné con rabia. Me acosté en otra cama. Regresaba a México a los dos días para jugar y en algún medio de comunicación se publicó que una joven acusaba a Dani Alves de agresión sexual. Llamé por teléfono a mi abogada, Miraida Puentes. Ella consultó con los Mossos y en los juzgados y me aseguró que no había ninguna denuncia y que podía viajar y salir de España con total tranquilidad, por eso me fui“, explicó.

Finalmente, Dani Alves le mandó un mensaje a su esposa, Joana Sanz. El lateral brasileño le pidió perdón a su pareja y espera mantener la relación luego de que el caso sea resuelto. El veterano lateral considera que solo con Joana tiene ese sentimiento de culpa por todos los daños causados a partir de la divulgación del caso.

“Para pedir perdón a la única persona a la que tengo que pedir perdón, que es a mi mujer, Joana Sanz. La mujer con la que me casé hace ocho años, con la que sigo casado, y con la que espero seguir viviendo toda mi vida. Ya le pedí perdón personalmente aquí, en prisión, pero debo hacerlo públicamente, porque la historia es pública, la ofensa es pública y ella merece esas disculpas públicas“, concluyó.

