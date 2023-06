David Benavídez revela millonaria cifra de la oferta enviada a Canelo Álvarez para que aceptara la pelea: “Ni siquiera respondieron”

Después que el co-promotor Sampson Lewkowicz informara que le envió una oferta a Eddy Reynoso, David Benavídez reveló que a Saúl ‘Canelo’ Álvarez se le ofrecieron más de $45 millones de dólares para que aceptara la pelea y aseguró que nunca obtuvieron respuesta por parte del equipo del tapatío.

En una entrevista con Fight Hype, Benavídez expresó que la oferta estaba respaldada tanto Al Haymon como Premier Boxing Champions (PBC) y por eso confió en que la tan esperada pelea con Canelo Álvarez podría darse. El Monstruo Mexicano indicó que no entiende las razones por las que no contestaron y que ya se encuentran buscando otras opciones.

“Eran más de $45 millones de dólares. Ese era el dinero que Al Haymon y PBC estaban ofreciendo. Veo a mucha gente diciendo que uno no le hace ofertas al lado A, pero $45 millones de dólares es un mundo de dinero. La gente quiere ver esa pelea, la compañía me estaba apoyando. Por eso pensaba que podíamos hacer que la pelea se diera, pero ellos se fueron en otra dirección”, dijo.

“No quiero decir que tienen miedo, pero ni siquiera respondieron la oferta. Una cosa es que la rechacen y esperen un año más para hacer la pelea y ganar más dinero, pero ni siquiera respondieron. Imagínate que tiene una oferta en la mesa por $45 millones de dólares y nadie contesta. No sé qué otra cosa decir”, señaló.

Las declaraciones de David Benavídez confirman la información que Chris Mannix, periodista de Sports Ilustrated, publicó en sus redes sociales, donde aseguró que la cifra rondaba los $50 millones de dólares con la taquilla y el PPV incluido.

Cabe destacar que la oferta enviada por Sampson Lewkowicz fue negada por Eddy Reynoso, pero el promotor hizo una publicación en sus redes sociales con la captura del correo que probaba lo contrario. Asimismo, días después el co-promotor expresó que la pelea ya no se realizaría porque el equipo de Canelo Álvarez nunca contestó.

Canelo Álvarez aún no tiene rival para su pelea de septiembre. Foto: Hector Vivas/Getty Images.

David Benavídez ha buscado de todas las formas posibles conseguir una pelea con Canelo Álvarez, pero el tapatío no ha mostrado un interés real en enfrentarlo por su regla de no enfrentar a mexicanos. Por ello, el Monstruo Mexicano manifestó que lo están privando de cumplir su sueño que es convertirse en campeón unificado.

“Cuando era pequeño, mi único objetivo no era solo pelear contra Canelo. Mi objetivo era ganar todos los cinturones, ser campeón mundial unificado, y esa es la oportunidad que me están quitando porque soy el contendiente número uno para pelear contra Canelo. Tiene todos los cinturones. Mi sueño es ser el campeón mundial unificado, y no me lo quieren dar. No lo sé”, agregó.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es el campeón indiscutido de peso supermediano y tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas. Por su parte, David Benavídez, monarca interino de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cuenta con registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

