Entrenador critica a Canelo Álvarez por las condiciones que pidió para pelear por el título de peso crucero de Badou Jack

Luego de que Badou Jack revelara las razones por las que rechazó la oferta de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, el entrenador Robert García criticó al mexicano por las condiciones que pidió para pelear con el pugilista sueco, campeón de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En una entrevista con ESNEWS, García expresó que si Canelo Álvarez quiere hacer historia y ganar el cinturón de Jack, no debería pedirle que baje 20 libras y exigirle una cláusula de rehidratación. Para el entrenador, el campeón indiscutido de peso supermediano quiere “mermar al rival” y “tener la ventaja”.

“Leí hace unos días que quería hacer la pelea 20 libras por debajo del límite de peso, pero entonces ya no estás peleando en el peso crucero. Si estás tratando de pelear en una categoría de peso diferente, y si tú sabes que el límite de peso es 200, ¿por qué querrías reducirlo a peso semipesado y luego tener una cláusula de deshidratación? Eso es lo que dijo Badou Jack. No sé si es verdad. Tal vez Badou Jack se lo inventó”, dijo.

“No sé. Si eres un peleador que quiere correr el riesgo de subir de peso para hacer historia, entonces no le pidas que baje 20 libras. No sé, quizás se ganó el derecho de hacerlo, no lo sé. Tank se lo hizo a Ryan. Sí, estás peleando contra un campeón de peso crucero. Eso justo ahí (en peso crucero). Entonces, no luches contra un peso crucero. Si pones un peso pactado y una cláusula de rehidratación es porque quieres tener esa ventaja para mermar a tu rival. Quien decida imponer un peso pactado es porque quiere tener la ventaja. Por eso existen las divisiones de peso en el boxeo”, añadió.

Cabe destacar que Badou Jack anunció en sus redes sociales que la pelea con Canelo Álvarez no se llevaría a cabo porque querían que bajara 20 libras por debajo del límite del peso crucero, oferta con la que no estuvo de acuerdo el pugilista sueco.

“No pelearé con ‘Canelo’ en la siguiente pelea. Ellos dijeron que la diferencia de peso es mucha. Ellos querían exprimir a este viejo y pelear contra mí 20 libras debajo del límite crucero por el título. Y además, con cláusula de rehidratación. ‘Canelo’, dale a los fans lo que quieren ver y pelea contra David Benavídez“, expresó.

Badou Jack no aceptó las condiciones de Canelo Álvarez. Foto: Francois Nel/Getty Images.

Después de que las negociaciones con Jack, David Benavídez y Dmitry Bivol no prosperaran, el mexicano está buscando una pelea con Jermall Charlo, campeón de peso mediano del CMB. Ya el equipo del tapatío tuvo el primer acercamiento con Al Haymon, fundador de Premier Boxing Champions (PBC), y se espera que la pelea pueda realizarse en septiembre.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es el campeón indiscutido mexicano de peso supermediano y posee récord de 58 victorias (39 por la vía rápida) y dos derrotas. Por su parte, Badou Jack, de 39 años, es el monarca de peso crucero del CMB y cuenta con marca de 24 triunfos (14 nocauts), 3 reveses y 3 empates.

