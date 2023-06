“No vamos a pelear”: David Benavídez desmiente que haya un acuerdo para enfrentar a David Morrell

Después que Sampson Lewkowicz anunciara que David Benavídez y David Morrell tenían un acuerdo para pelear, el Monstruo Mexicano desmintió esta información y aseguró que no van a enfrentar al cubano.

En una entrevista con Fight Hype, Benavídez expresó que hay muchas noticias falsas circulando, pero nada es oficial. Afirmó que en estos momentos está interesado en pelear con Jaime Munguía porque sería un duelo entre dos grandes nombres.

“No hay ninguna pelea acordada con Morrell. Ayer vi que decían que yo ya acordé la pelea, pero es la primera vez que veo eso. No vamos a pelear con Morrell. Ha estado saliendo mucha información diciendo que nosotros acordamos pelear. Yo no he visto nada, yo no me he puesto de acuerdo con nada“, dijo.

“Estoy tratando de que se den las grandes peleas. Queremos pelear contra Jaime Munguía. Subió a 168 libras y creo que esa sería una gran pelea. Dos nombres grandes, pero si no lo logramos la pelea con él, probablemente haríamos la pelea con Morrell. Hay muchas noticias falsas saliendo, pero si no sale de mí, no es oficial”, agregó.

Cabe destacar que el promotor Sampson Lewkowicz confirmó a Dan Rafael para Fight Freaks Unite que David Benavídez y David Morrell se enfrentarían en octubre o noviembre en una cartelera de Premier Boxing Champions (PCB) y que sería televisada por Showtime PPV.

“Tenemos un acuerdo. Este es el plan. Estamos con la misma televisora. Es fácil llegar a un acuerdo. Creo firmemente que será más competitiva de lo que sería con Canelo Álvarez. Creo que Canelo no pasaría de seis asaltos con Benavídez y con Morrell es un lanzamiento de moneda. Es una gran pelea. Creo que lo más importante es que esta es una gran pelea para el público”, declaró.

David Morrell, Jr. desde que venció a Yamaguchi Falcão en abril ha pedido la pele con Benavídez. Foto: Al Bello/Getty Images.

Además, José Benavídez Sr., padre y entrenador del Monstruo Mexicano, señaló que preferiría que su hijo peleara con Jaime Munguía o Dmitry Bivol que con David Morrell porque piensa que al cubano le hace falta experiencia y no es tan conocido en estos momentos como el mexicano y el ruso.

David Benavídez, monarca interino de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cuenta con registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés. Por su parte, el campeón regular de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), David Morrell solo tiene ocho peleas como profesional y las ha ganado todas, siete de ellas por nocaut.

