Olga Tañón se sincera sobre el duro momento que atraviesa: “Han sido días de demasiado dolor”

Hace tan solo unos días, el nombre de la cantante Olga Tañón encabezó los titulares tras dar a conocer la cancelación de uno de los conciertos en Perú, esto con motivo de incumplimientos contractuales y ciertas irresponsabilidades que se hicieron muy notorias para la cantante y su equipo.

Ahora, la intérprete de temas como “Basta ya” y “Mi eterno amor secreto” decidió recurrir a sus redes sociales para hablar al respecto y aclarar cualquier malentendido que surgió luego de tomar esta decisión.

“Es muy lamentable cuando uno como artista tiene todo el deseo de ir a cantar a un lugar, muchas personas que no son serias, quizás nos vean como un símbolo de dinero, está perfecto, no hay ningún problema, pero que seamos utilizados es muy duro. Que no asuman unas responsabilidades es mucho más duro. Lo que se vivió en Perú fue sumamente lamentable, yo les tengo que decir que si usted no es un promotor serio, no nos llame“, es como Olga Tañón arranca su mensaje en Facebook.

De acuerdo con la famosa, ante sus ojos y los de su equipo todo iba viento en popa en torno a su presentación. No obstante, no pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta que esto estaba muy alejado de la realidad.

“Al darnos cuenta que no nos daban nuestro papel de salida, que no se habían pagado los impuestos de salida, ni a los proveedores, ni al que puso las luces y el sonido, se les había dado un adelanto, pero no se les había pagado. Yo se supone que no esté hablando de esto porque estamos ejerciendo una acción legal”, precisó.

Asimismo, Olga Tañón aprovechó el espacio para enviar un contundente mensaje a la empresa que habría quedado mal con su equipo, por consiguiente, que tomó “ventaja” sobre sus fanáticos: “Yo exijo que cada una de esas personas que le cobró a usted un boleto, usted tiene que devolver el dinero a cada una de esas personas que tuvieron esa confianza. Usted ha cobrado el dinero que con todo el amor del mundo han querido ir a ver a su artista”, sentenció.

“Los dolores de cabeza que he tenido, esos días han sido horribles porque no puedo creer que siga habiendo gente que juegue con el sacrificio de tanta gente… Es un abuso, es un robo, una falta de respeto horrible que estas cosas pasen”, finalizó no sin antes asegurar que este suceso ya se encuentra en manos de la justicia.

