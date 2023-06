Cientos de latinos expresan sus preocupaciones sobre la política energética en CA

Hay un malentendido de parte de La Opinión. Involucrar a la comunidad latina en un diálogo sincero sobre la energía no es algo que se debe desacreditar. Levanta Tu Voz es un programa diseñado para escuchar las voces latinas, e invitarlas a expresar su perspectiva sobre las políticas energéticas y los impactos que estas leyes tendrán en sus vidas. Hasta ahora, nuestras voces no han sido escuchadas. No nos incluyeron cuando el gobernador anunció su programa para vehículos eléctricos, sugiriendo que si no tenemos los medios para comprar uno podríamos tomar buses o ir a trabajar en bicicleta. El año pasado, un grupo de nosotros viajamos en carro hasta Sacramento para asistir a la audiencia pública de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) sobre la propuesta del gobernador Newsom de prohibir los carros a gasolina para el año 2035. No nos dieron la oportunidad de dar nuestros comentarios completos. Yo no soy un funcionario electo, pero eso no significa que no tenga una voz que deba ser escuchada.

Levanta Tu Voz nos da la oportunidad de corregir esta injusticia.

Todos queremos aire limpio, pero una política defectuosa sigue siendo defectuosa sin importar de quiénes sean los autores. No importa quién impulse la legislación si sus planes solo funcionan para la gente rica y no para todos los californianos. Cualquier ley adoptada en Sacramento debe basarse en el sentido común para que todos podamos ser parte de la solución.

Los hechos son irrefutables. Los actuales plazos cortos y rígidos para la electrificación son políticas que sobrepasan nuestra capacidad. Los plazos actuales simplemente no son posibles. Los latinos en California son el grupo étnico más grande del estado y tristemente, California también es el hogar de la tasa de pobreza más alta en los EE.UU. Los vehículos eléctricos son comprados por las comunidades más ricas de California. La mayoría de nosotros no vivimos en esos lugares. Incluso la página editorial nota los problemas reales de la política actual (costo de vehiculos eléctricos, insuficientes estaciones de carga, etc.).

En su primer mes, Levanta Tu Voz ha conversado con cientos de latinos que han compartido sus preocupaciones que estas políticas no son accesibles ni equitativas para ellos. Los plazos actuales están avanzando muy rápido, son demasiado cortos y costosos.

La página web recibe comentarios de jardineros preocupados por tener que cambiar sus herramientas de gasolina por eléctricas que son costosas y poco eficientes; de familias que tienen apagones y que están preocupadas por lo que sucederá cuando la red eléctrica no soporte la alta demanda; de padres que son los únicos proveedores de sus familias que se preguntan cómo pagarán los nuevos vehículos eléctricos o la maquinaria necesaria para sus negocios; y de inquilinos que no pueden pagar los precios de vivienda en California, ni mucho menos un futuro totalmente eléctrico.

¿Dónde estaban sus voces? ¿Quién los invitó a compartir sus historias cuando se debatían estas políticas? Nadie estaba pidiendo nuestra opinión.

Sí, WSPA creó el programa y patrocinó anuncios que nos invitaron a unirnos a la conversación. Y han sido transparentes al respecto. Pensé que La Opinión, que ayuda representar a la comunidad hispana, se pusiera contento de que finalmente se nos escuche sobre este importante tema, ¡sin importar quién nos esté ayudando a hablar! Levanta Tu Voz nos ha dado la oportunidad de que se escuchen nuestras voces. Invito al consejo editorial de La Opinión a acompañarnos; y nos encantaría sentarnos con los legisladores y los miembros de la junta de CARB para que puedan comprender mejor nuestra profunda preocupación.

Los buses y los carriles para bicicletas no son la respuesta. Personalmente, yo creo que podemos crear un mejor clima, pero solo si todos estamos incluidos. Ese es el concepto simple de Levanta Tu Voz, uno que esperamos que ustedes acepten.

(*) Jesús González es miembro de la junta directiva de Si Se Puede y apoya Levanta Tu Voz.

NOTA DEL EDITOR:

La Opinión publica esta columna en respuesta al editorial ‘Levanta tu voz no es lo que pretende ser’ por considerar este contrapunto benéfico para el debate sobre el tema energético en el estado.