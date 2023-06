Con un impresionante gol en menos de un minuto Los Angeles FC de Carlos Vela derrotan a Seattle Sounders y siguen imparables en la MLS

El Banc of California Stadium presenció una nueva hazaña que va a los libros de récords. A los 54 segundos de haber iniciado el partido, Mateusz Bogusz anotó el primer y único gol del partido en la victoria de Los Angeles FC 1-0 sobre Seattle Sounders. El conjunto de Carlos Vela asalta la cima de la Conferencia Oeste de la MLS.

Todavía no se habían acomodado en el campo los futbolistas de Seattle Sounders cuando Mateusz Bogusz concretó el único gol del partido. Esta anotación se convierte en la segunda más rápida en la historia del club.

Además de inscribir su nombre en el libro de loa récords, el gol de Bogusz ayuda en gran medida al conjunto angelino. Con la victoria del miércoles, Los Angeles FC se establecen en la cima de la MLS con un récord de 9 victorias, 5 empates y 3 derrotas (32 puntos). Este registro le permite al club alejarse de St. Louis (29 puntos) y del propio Seattle (28 puntos).

Una defensa impenetrable

Mucho se halaga el trabajo de los delanteros y mediocampistas de Los Angeles FC, pero el esfuerzo defensivo merece una mención aparte. Con la victoria 1-0 ante Seattle Sounders, John McCarthy obtuvo su sexta portería imbatida de la temporada. Además, el conjunto angelino acumula 7 partidos sin recibir gol y solo ha permitido 16 en todo el campeonato (el tercer registro más bajo de la MLS). La defensa también gana partidos y el LAFC mantuvo a raya a Seattle con solo 2 remates entre los tres palos.

Los goles más rápidos en la historia de Los Angeles FC

Cristian Arango 0:20 From 0⃣ to 1⃣ in 2⃣0⃣ seconds.



The @SanManuelCasino Thrill of the Match: @Chichoarango scores the fastest goal in #LAFC History. pic.twitter.com/1b6YNEZGaX— LAFC (@LAFC) September 13, 2021

Mateusz Bogusz 0:54

Eduardo Atuesta 1:25

Dejan Jakovic 1:36

Danny Musovski 2:10

