Carlos Vela reaccionó a la llegada de Lionel Messi a la MLS

La Major League Soccer se ha llevado la atención del fútbol mundial con la previsible llegada de Lionel Messi al torneo de Estados Unidos. El Inter Miami es el club que se beneficiaría con la contratación del futbolista argentino. A pesar de que el club sigue reforzando su plantilla, esto no preocupa a Carlos Vela y Los Angeles FC.

El conjunto de Carlos Vela es el actual campeón del torneo de Estados unidos. A pesar de que el mexicano destaca como una buena noticia la llegada de Lionel Messi al torneo, el azteca aclaró que su club sigue enfocado en el campeonato sin importar los movimientos de los demás clubes.

“Es una gran noticia para la MLS, pero nosotros seguimos siendo los que queremos ganar el título. Los que seguimos trabajando para repetir el campeonato y no importa quienes estén en los otros equipos. Los planes no cambian”, indicó el mexicano en unas declaraciones recopiladas por el portal AS.

Lionel Messi y una tarea difícil en Miami

La previsible llegada de Lionel Messi a Miami ya trajo cambios en la ciudad, el precio de las entradas y en las cuentas digitales del equipo. Pero David Beckham, uno de los principales propietarios del equipo, espera que estos cambios también sean desde el contexto deportivo.

A pesar de contar con una de las mejores plantillas de la MLS, el Inter Miami marcha en la última posición del torneo de Estados Unidos. El conjunto dirigido por Javier Morales tiene 5 vitorias y 12 derrotas en la temporada. La última de ellas fue ante New England el sábado 10 de junio.

