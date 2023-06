Roberto Palazuelos advierte a Margarita Portillo que la va a llevar a juicio por herencia de Andrés García

Roberto Palazuelos advirtió a Margarita Portillo que va a impugnar el testamento de Andrés García, en una entrevista que concedió al programa mexicano ‘Sale El Sol’, en la que también reveló que recientemente habló con el primogénito del actor, quien se encontraba muy preocupado por la situación de la herencia.

“Me habla Andresito, el hijo de Andrés (García), hace tres horas, muy afectado emocionalmente. Me dice ‘acabo de hablar con mi tía Rosita y me dice no, mijito, te dejó 25% de nada porque ya todos los terrenos están a nombre mío y de Margarita’”, reveló ‘El Diamante Negro’ durante la entrevista.

También dijo que llegará a las últimas consecuencias y que lo que le contó Andrés García Jr. no sería impedimento para que se respete la última voluntad de su padre. “El hecho de que los terrenos estén a nombre de la señora Rosita o de Margarita o de quien sean, no es una limitante. Que se pongan a ahorrar porque les voy a meter un juicio y nos vamos a dar un buen agarrón”, destacó.

Además, mencionó que le da tristeza que la tía se haya confabulado con la viuda para despojar a su sobrino de lo que legalmente le pertenece.

Pero no solamente se fue contra la viuda y la hermana del actor, también acusó al notario que leyó el testamento “se confabuló” con Margarita Portillo para declarar que Sandra Vale sí se divorció de Andrés García, a pesar de que, según Palazuelos, no tenía forma de comprobarlo.

“Se ve que Margarita ya habló con el notario y dijo ‘no lo abras así. Hay que meterle una nueva redacción’. Ponen a Sandy como la primera esposa y, afirma el notario, ‘de la cual está divorciada’ ¿De dónde acredita que ya están divorciados?”, señaló el empresario, quien desde hace semanas sostiene que el primer matrimonio del actor nunca fue anulado.

Margarita Portillo aclara los rumores sobre el divorcio de Andrés García

Por otra parte, Margarita Portillo y su abogado hablaron para el programa de ‘La Mesa Caliente’, en donde se defendió de lo que asegura son difamaciones, entre ellas la de que nunca se divorció de Sandra Vale, lo que el abogado explicó a detalle, afirmando que sí se separaron legalmente y que el matrimonio de su clienta es totalmente válido. View this post on Instagram A post shared by La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

