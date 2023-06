The Weeknd anuncia que muy pronto estará listo su nuevo álbum

El cantante canadiense The Weeknd se encuentra actualmente dando los toques finales a lo que será su próximo álbum, cuyo título revelará en unos días y que cerrará la trilogía de trabajos que comenzó en 2020 con el disco After hours y posteriormente con Dawn FM.

Esta nueva producción podría ser la última en la que el artista manejara su nombre artístico, para posteriormente grabar como Abel Tesfaye; así aparece en los créditos de “The Idol”, la polémica serie de televisión estrenada en HBO en la que lleva uno de los roles protagónicos. Además de actuar, canta en algunos episodios, y esos temas los ha lanzado cada semana en las plataformas a manera de soundtrack.

El personaje de The Weeknd en “The Idol”, llamado Tedros, ha generado críticas encontradas; algunas personas lo califican como un temible villano y otras como alguien muy parecido a individuos que deambulan por Hollywood. El artista de 33 años declaró recientemente a Variety que de alguna manera esperaba ese tipo de reacciones negativas: “Nada de esto es una sorpresa. Estoy emocionado de que todos vean el resto del programa…Es casi educacional, porque esto es lo que llega al ser increíblemente famoso. Estás rodeado de personas de las cuales no estás seguro de cuáles son sus intenciones, aun cuando parecen ser buenas. Simplemente no lo sabes”.

