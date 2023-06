Video: Así es la excéntrica casa de Jaime Maussan, donde ha tenido extraños encuentros con OVNIS

El periodista Jaime Maussan, de 70 años y quien ha llevado el estudio del fenómeno OVNI a otras latitudes, abrió las puertas de su excéntrica casa al periodista español Alberto Peláez, con quien habló largo y tendido sobre varios temas para el programa de YouTube ‘En la cama con’.

En el clip, con duración de más de 43 minutos, Maussan y su distinguido invitado recorrieron varios rincones de su muy llamativa residencia.

“Dejamos de lado las sábanas y los colchones para visitar la casa de una persona extraordinaria, Jaime Maussan, no te pierdas lo que esconde cada rincón de esta maravilla arquitectónica construida por debajo de la tierra, ¿cómo es que Maussan concibió su hogar y cómo lo ha conservado tan bien desde hace más de 30 años?”, se lee en la descripción del video.

De acuerdo a lo comentado por el propio Maussan, la residencia fue construida en 1991 se localiza en una zona boscosa a las afueras de la Ciudad de México y está conformada por seis casas conectadas por túneles.

A pesar de su espectacularidad y de haber sido edificada en una zona rodeada de árboles, Maussan asegura que no se derribó ni un solo árbol para llevar a cabo este proyecto arquitectónico que lo tiene enamorado.

“Yo tenía esta idea de tener una casa subterránea. Tenía un libro de la Universidad de Minnesota, y un día en una juerga, le dije a un amigo y a las 2 semanas viene una persona y dice: ’Señor Jaime, hay unos sueños haciendo un hoy detrás de su casa’, ¿cuánto me va a costar? Me pareció exagerado, pero no sé cómo seguí adelante y ahora vas a ver el resultado de 30 años de trabajo”, señaló sobre su hogar al que define como un lugar magnético, por lo que en ocasiones, asegura, que sí ha visto OVNIS.

