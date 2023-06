Gabriel Soto comparte cómo logra enfrentar las críticas y ataques en su carrera

Con más de dos décadas de trayectoria artística, Gabriel Soto se ha enfrentado a polémicas relacionadas con su vida profesional y amorosa, lo que lo han llevado a ser el blanco de fuertes críticas por parte del público. Ante ello, el histrión ha desarrollado un mecanismo de defensa que finalmente reveló en una entrevista.

“Todo lo negativo lo desecho. El universo es como un bumerán, todo lo que lanzas al universo es lo que se te regresa“, detalló el protagonista de ‘Mi camino es amarte’ en un encuentro con varios medios de comunicación.

Asimismo, Soto reiteró que decide hacer caso omiso a los señalamientos ya que estos provienen de personas que se escudan a través de un usuario en redes sociales: “Creo que la gente que se dedica a criticar, ofender y juzgar es porque están así en sus vidas, y finalmente, como tú tratas a la gente, la gente te va a tratar y viceversa”.

Bajo esta misma tesitura, el prometido de Irina Baeva exhortó al público a ser más empáticos con el prójimo, pues nadie conoce lo mucho que las palabras negativas pueden afectar a una persona.

“No hay que tirar odio, hay que ser un poquito más empáticos porque, realmente, no leo y la verdad es que no me importa, pero hay mucha gente que si; sobre todo, los jóvenes que, a lo mejor, están empezando y están leyendo cosas muy negativas y que pueden llegar a un cosa como el suicidio, lo cual, es grave”, reiteró.

Gabriel Soto finalizó diciendo que lo más importante para él es su bienestar y el de su círculo más cercano: “Mientras mi círculo interno esté bien, que soy yo, mis hijas, que es mi pareja, mi familia, mi papá, mis tíos, etc., la verdad es que lo demás no me afecta; mientras, siga caminando y tenga estabilidad en ese sentido, la verdad es que lo demás no me importa”.

