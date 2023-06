Repartidor estalló en llanto al descubrir que debía entregar un pedido para Lionel Messi

A tan sólo horas de que se emita la reveladora entrevista de Lionel Messi con BeinSports Francia, en redes sociales se ha hecho extremadamente viral la reacción y el relato de un joven repartidor de un establecimiento de churros en Argentina, una vez se enteró de que el pedido era para el domicilio del futbolista.

Juan Pablo, de 21 años, es el nombre del joven que está causando furor en redes sociales por llorar de emoción en medio de una nota de voz que le envió a su madre para contarle que su última entrega fue para la casa de Messi.

El repartidor narra en el audio cómo fue la travesía para entregar una encomienda de comida que él creía que solo iba a una casa de una residencia privada. No es cualquier casa cuando la que te abre la puerta es la esposa de ‘La Pulga’.

Repartidor en Argentina. Foto:JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images.

“Hola, ma’. ¿Todo bien? Recién llegó un pedido a Kentucky y adivina a la casa de quien fue. Era la casa de Messi”, inicia el relato con la voz solloza. “Me atendió Antonela, todo. Estoy re emocionado, pero no me pude sacar foto porque no me permitían sacar el celular. Había un montón de Policía”, añade.

“Yo no pensé que era la casa de él y cuando llegué estaban todos los Policías, los de seguridad y la gente. Yo llegando ahí y me atendió uno de los nenitos con la esposa y uno de los amigos. Lo vi a Messi así a lo lejos y lo saludé. Me levantó la voz y yo ahí lloré de emoción”, culmina la nota de voz.

Otro episodio que se hizo viral fue la conversación del establecimiento con Antonela Roccuzzo. Las imágenes del diálogo han trascendido en redes sociales. En primera instancia se trata de un intercambio de mensajes como con cualquier cliente.

Sin embargo, cuando la encargada de manejar la mensajería se percató de quién se trataba, no pudo ocultar su emoción y envió un emotivo mensaje. “No puedo parar de llorar de la emoción de saber que están disfrutando nuestro producto. Muchas gracias por confiar en nosotros. Cuando quieran disfrutar de nuestros productos estarán siempre disponibles y esperando por ustedes. Muchas gracias y disculpen las molestias”.

“Estuvieron muy buenos”, respondió Roccuzzo sobre el pedido, que constaba de 36 unidades de churros que se dividían de la siguiente forma: 24 unidades de dulce de leche, 12 de crema pastelera y seis de Nutella.

