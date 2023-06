Messi se confiesa en entrevista sobre los silbidos que sufrió en el PSG

El último año de Lionel Messi en el París Saint-Germain se tornó en una convulsa relación entre afición y jugador. El argentino sufrió durante varios encuentros el rechazo y la desaprobación mediante sonoras pitadas en el Parque de Los Príncipes, una situación de la que ha decidido hablar y explicar en primera persona cómo se vivió desde su costado.

Ya con Messi fuera del PSG y su futuro deportivo decidido rumbo al Inter Miami, el rosarino rompió el silencio en una entrevista para la cadena BeinSports Francia, la cual se publicará íntegra este sábado por la noche; sin embargo, en uno de los avances, el veterano atacante narró el origen de la tensa situación con su propia hinchada.

‘La Pulga’ reveló haber tenido un inicio idílico con los fans del PSG, pero en algún punto la relación se fue mutando y hubo una gran parte que se volcó en su contra. “Al principio fue genial. Recibí mucho apoyo, pero después la gente empezó a tratarme de otra manera. Al menos, cierta parte del público de París”.

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 puntualizó que en ningún momento hubo intención de llevarse mal con algún sector de la grada y comparó su situación con la vivida por las otras dos grandes estrellas del club. “La mayoría siguió tratándome bien, como al principio, pero hubo una ruptura con una parte importante de la afición”.

“Por descontado, esto no fue intencionado por mi parte. Pero es algo que ya pasó en su momento con Neymar o con Mbappé (…) es su manera de ser”, afirmó sobre la afición parisina. “En cualquier caso, me quedo con el recuerdo de todos aquellos que me dieron apoyo, como sucedió desde el principio de mi estancia en París. Nada más, una simple anécdota”, finalizó.

En el avance compartido a tempranas horas de este sábado, también se puede ver a Messi describiendo cómo se dio su salida del FC Barcelona, los motivos que lo llevaron a firmar por el PSG y lo difícil de su adaptación.

“Vine a París porque me gustaba el club, tenía amigos, mucha gente conocida dentro del vestuario, compañeros de Selección, compañeros que ya había conocido. Me parecía que más allá de lo que era el club iba a tener una adaptación más fácil que en cualquier otro lugar que pudiera ir”, expresó.

El cambio de aires fue una situación poco grata al comienzo, tanto para él, como para su familia, acostumbrada a vivir en España por más de una década. “Fue una adaptación difícil, mucho más de lo que esperaba, más allá de que tenía gente conocida en el vestuario. Llegar tarde, no tener pretemporada, adaptarme al club, a la nueva manera de jugar, nuevos compañeros, la ciudad… No fue fácil ni para mí, ni para mi familia”.

