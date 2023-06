“Se cumple medio año desde que levantamos la más linda de todas”: Lionel Messi recuerda su campeonato del mundo

El 18 de diciembre no se olvida. Eso le queda muy claro a Lionel Messi, quien, una vez más nos recordó a través de su cuenta de Instagram el momento en el que cristalizó el ansiado sueño de levantar la Copa del Mundo.

Con una serie de fotos que tiene como portada una imagen donde supera a Héctor Herrera en el duelo contra México en el Mundial de Qatar 2022, el astro argentino recordó la importancia que tuvo para él y para toda una nación el logro futbolístico que lo ha marcado, al igual que a sus compañeros desde entonces.

“Se cumple medio año desde que levantamos la más linda de todas. 6 meses en los que no pude dejar de pensar en todo lo que vivimos, en cuánto lo peleamos y en cómo aún hoy lo disfrutamos“, escribió Messi al inicio de su texto.

“Es imposible resumir el Mundial en imágenes, me quedaría con tantas que no cabrían en ningún álbum. Pero coincidiendo con los 6 meses, quería compartirles algunos momentos que me vienen muchas veces a la cabeza y me ponen muy feliz al recordarlos por cómo y cuándo se dieron“, explicó el capitán de la albiceleste.

La colección de fotos con la que ilustró su carta, las que él menciona que son momentos que sobresalen en su memoria, inician con aquel gol a México en el que disparó de media distancia superando a Héctor Herrera y a toda la defensiva mexicana, aunque en la instantánea sólo se aprecian él y el jugador del Houston Dynamo.

Y es que fue el gol que abrió el cerrojo en el partido al minuto 64, el que encaminó a Argentina a ganar la Copa del Mundo, ya que si no hubieran vencido al Tri ese día, hubieran quedado eliminados en la fase de grupos.

Posteriormente se pueden ver otras imágenes donde se destaca la labor de sus compañeros, como una atajada del Dibu Martínez y los festejos del equipo tras los goles, las victorias y la obtención de la copa; finalmente, cierra con una tierna foto de toda su familia con el uniforme de la Selección y su trofeo a Mejor Jugador del Torneo.

