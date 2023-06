China expresó apoyo a Putin tras rebelión, dice el Kremlin

Rusia afirmó que China manifestó su “apoyo” a los esfuerzos del líder Vladimir Putin para “estabilizar la situación”, tras la rebelión del grupo paramilitar Wagner, que hizo tambalearse al Kremlin, luego de una reunión entre viceministros de Exteriores en Pekín. China, por su parte, ofreció una versión un poco distinta de lo ocurrido en la cita.

En un encuentro el domingo en Pekín entre el vicecanciller ruso, Andrei Rudenko, y el vicecanciller chino, Ma Zhaoxu, “la parte china expresó su apoyo a los esfuerzos de los dirigentes de la Federación Rusa para estabilizar la situación en el país, en relación con los acontecimientos del día 24 de junio”, marcado por la insurrección del grupo Wagner, indicó la diplomacia rusa en un comunicado.

Asimismo, Pekín expresó su interés en “fortalecer la unidad y la prosperidad de Rusia”, agrega el comunicado. La parte china, sin embargo, entregó a la prensa un texto donde sostiene que el encuentro entre ambos viceministros sirvió para “intercambiar puntos de vista” sobre las relaciones bilaterales y sobre “asuntos internacionales y regionales de interés común”.

Russia’s deputy foreign minister, Andrei Rudenko, is in Beijing Sunday for a meeting with the Chinese foreign minister to secure the future of the China-Russia relationship and assure China’s leadership of the Kremlin’s durability. https://t.co/O3FJT2MCCf

— The New York Sun (@NewYorkSun) June 25, 2023