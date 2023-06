Gabriel Girón, que pasó de ser cortado en el aeropuerto a liderar a México al Mundial de Baloncesto

Minutos antes de que la selección mexicana de baloncesto partiera rumbo a España para disputar el Mundial de 2014, el entrenador del equipo, el español Sergio Valdeolmillos, le notificó a Gabriel Girón que estaba fuera de la nómina, un momento “deprimente” para el alero que nueve años después es el capitán y el líder que impulsó a México a la Copa del Mundo 2023.

“Son historias de vida. Tuve esa experiencia, que no digo que fuera mala, sino un aprendizaje. Lo que sí es que ese momento fue un poquito deprimente porque me cortaron en el aeropuerto después de ganar la medalla de oro en el Centrobasket”, detalló.

En aquel entonces, Girón tenía 26 años y era uno de los jóvenes de un grupo liderado por el pívot, ahora retirado, Gustavo Ayón, una de las leyendas del baloncesto mexicano, que comandaba a los 12 guerreros, como el país recuerda a ese equipo que rompió un ayuno de 40 años sin que la nación asistiera a una Copa del Mundo.

El mexicano tiene una medalla de oro y plata en Centrobasket. / Foto: Getty Images.

“Cuando pasan situaciones que no están en las manos de uno piensas qué más puedo hacer para mejorar. Mi familia me ayudó a fortalecerme en lo mental, pero siempre he dicho que debes prepararte para cuando venga el momento, no cuando venga el momento empiezas a prepararte. Es una filosofía que mis hermanos y yo nos hemos inculcado”, añadió el oriundo de Monterrey, México.

Entre los logros de Girón con México están medallas de oro y plata en el Centrobasket, bronce en la AmeriCup 2017, y ser el máximo anotador del equipo en las eliminatorias de América al Mundial de este año, que marcó el regreso del país a la Copa del Mundo después de la ausencia de 2019.

“Hay muchos que dicen, ‘oye, Gabriel Girón es otro cuando se pone el jersey en México que cuando se pone uno de un club’. Y sí me pasa porque estás representando a tu país más de más de 120 millones de personas. Todo cambia un poco”.

Girón apunta a ser el capitán de México en la Copa del Mundo de agosto, pero antes liderará a un joven grupo, con promedio de edad de 24 años, que este 1 de julio debutará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

