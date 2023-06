Neptuno retrógrado en Piscis 2023: qué significa y cómo afecta a tu signo

Neptuno se volverá retrógrado del 30 de junio al 6 de diciembre en Piscis, el signo que gobierna, y a pesar de no ser un tránsito tan famoso como un Mercurio retrógrado, su retroceso sí impacta en los signos, aunque en un nivel subconsciente.

El término “retrógrado” en la astrología se refiere a la ilusión óptica creada por los planetas cuando pareciera que gravitan más lento en su órbita o retroceden en la misma. De acuerdo con los astrólogos, los retrógrados pasman algún sector de nuestras vidas, según el planeta que retroceda.

¿Qué significa Neptuno retrógrado?

En el caso de Neptuno es un planeta difícil de entender puesto que rige los temas etéreos como los sueños, fantasías, todo lo espiritual, las ideas e ilusiones. Cuando está retrógrado sus efectos no son visibles, pero sí se sienten.

En estos periodos se nos ofrece la oportunidad de revisar nuestros sueños, mirar hacia dentro y reflexionar profundamente en las áreas de la vida que idealizamos o ilusionamos, explicaron astrólogos a PopSugar.com.

Esto quiere decir que nos enfrentamos a la realidad de nuestras ilusiones y sueños, confrontar nuestros miedos y ver con claridad cuáles objetivos son realizables.

¿Cómo afecta Neptuno retrógrado en Piscis al horóscopo?.

Neptuno retrógrado afectará en los sueños o anhelos de todos los signos del zodiaco. Foto: Shutterstock

Trata de no hacer promesas que no puedas cumplir, principalmente en los negocios. Mantén tu mente enfocada en un solo objetivo y no dividas tu esfuerzo en varios caminos.

Despertará tu lado espiritual siendo el momento perfecto para adoptar hábitos como la lectura, yoga y meditación. Estas actividades te ayudarán a mejorar tu relación con tu “yo interno”.

Tendrás más presión para actuar y ser brillante, pero debes recordar que aspirar a la perfección puede llevarte a un desastre. Toma un descanso de todos tus proyectos cada que lo necesites.

En tu círculo social las cosas pueden ponerse ríspidas, presta atención a los comentarios sarcásticos o señales negativas, ahí estará el origen de las discusiones y podrás abordarlas suavemente.

Este retrógrado podría hacerte sentir como un ermitaño, aprovecha este momento de introspección para revisar tus objetivos y hacer los ajustes necesarios.

Neptuno retrógrado está despertando tu creatividad, esto quiere decir que ahora es el momento de seguir tu instinto y dejar que la inspiración sea quien te guíe por el camino.

El retrógrado de Neptuno pondrá los reflectores en tus asuntos románticos, aunque puedes dejar que las cosas sucedan, no deberás ignorar las señales de alarma.

Este tránsito retrógrado es perfecto para seguir tus pasiones. Los obstáculos desaparecerán del camino; sé valiente para adentrarte en lo desconocido y no dudes que a veces el universo nos da cosas positivas difíciles de creer.

Las dudas sobre ti mismo pasarán a segundo plano. Este retrógrado es la oportunidad para abandonar tu pesimismo y apoyarte en tu optimismo. Si necesitas más apoyo, acude con las personas que te animan o inspiran.

El retrógrado de Neptuno aclarará algunas perspectivas que estaban nebulosas en tu vida. Recuerda que no siempre tienes la razón y a veces es bueno tener esperanzas en los demás porque podrían sorprenderte.

Neptuno retrógrado te recuerda que está bien cambiar de opinión. Date la oportunidad de entrar en contacto con emociones que has ocultado, así podrás avanzar de una manera más positiva y curativa.

Las revelaciones sobre tu identidad saldrán a la luz con este Neptuno retrógrado, todas con un propósito concreto. Evita quedarte en el pasado y vive la realidad, recomiendan astrólogos en el horóscopo de PopSugar.com.

