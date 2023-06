Peleador de UFC que se hizo viral por sólo tener $7 dólares en el banco, conocerá a Dwayne Johnson

Luego de enterarse por redes sociales sobre la increíble historia de superación de Themba Gorimbo y haberle ofrecido ayuda, Dwayne Johnson, también conocido como ‘The Rock’, tendrá un encuentro en persona con el peleador de la UFC nacido en Zimbabue.

Por medio de una entrevista para la cadena TMZ Sports, Gorimbo reveló que se encuentran planificando un encuentro próximamente. “Quiero decir que es el sueño de todos conocer a ‘The Rock’, pero esto es al revés: ¡The Rock quiere conocerme! ¡Estoy tan emocionado!”, dijo.

“Es surrealista, para ser honesto, que ‘The Rock’ quiera conocerme”, insistió el peleador de 32 años. El profesional de las Artes Marciales Mixtas se hizo viral en las diferentes redes sociales luego de haber confesado el calvario por el que atravesó entre las primeras dos peleas que disputó en UFC.

‘The Rock es un asiduo fan de la UFC y en esta foto se le pude ver poniendo el cinturón de campeón de UFC a Jorge Masvidal. Foto: Steven Ryan/Getty Images.

Themba no sólo sobrevivió con menos $8 dólares, sino que se vio en la necesidad de recibir las comidas gratuitas proporcionadas por la empresa de Dana White en la semana de la pelea. A raíz de la situación descrita, Dwayne Johnson respondió en Twitter que lo ayudaría.

“Este era el dinero que me quedaba antes de la pelea y ahora Dios me concedió una buena victoria y va a ser excelente en el futuro. Si no fuera por las comidas gratis de UFC que comencé a recibir después de firmar la pelea, probablemente estaría contando una historia diferente. Agradecido”, fue el mensaje con el que, sin saberlo, Gorimbo cambiaría un poco, para bien, su realidad.

“Esto es una locura de ver y me trae muchas emociones y recuerdos (…) una vez tuve $7 dólares también. He estado allí en esa rutina. Te cubro la espalda, hermano. Te ayudaré”, fue la promesa del actor de Hollywood y luchador de WWE que, al parecer, cumplirá.

A mediados del mes de mayo, Gorimbo se consagró en el evento de UFC Vegas 73 cuando venció por decisión unánime al veterano Takashi Sato. Esta era apenas su segundo combate. En el primero, el pasado mes de febrero, salió derrotado por sumisión contra AJ Fletcher.

Themba Gorimbo y AJ Fletcher. Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images.

