Usando un traje de baño amarillo Vanessa Claudio da la bienvenida al verano

Vanessa Claudio decidió dar una sorpresa a sus fans, publicando en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece luciendo su bronceado en la playa, de espaldas y de rodillas mientras usa un traje de baño en color amarillo. Dando la bienvenida al verano, ella escribió el mensaje: “Quiero playa”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En otras imágenes la conductora puertorriqueña dejó ver cómo le afectó la ola de calor en las últimas semanas, pero eso no impidió que enfrentara las altas temperaturas posando en la cocina y luciendo su figura en un traje de baño de dos colores. El texto con el que acompañó su post fue: “Con este calor .. así será mi nuevo look para todo …”

Desliza para ver todas las fotos

Vanessa (quien últimamente fue vista tomada de la mano de Uriel Estrada, su compañero en el programa de televisión “Al extremo”) no deja su faceta de modelo, y para el número de junio de la revista Imaginary ella posó muy sensual en varios atuendos, entre los que destacaron un colorido body de corte alto y otro lleno de cadenas. View this post on Instagram A post shared by 𝐈𝐌𝐀𝐆𝐈𝐍𝐀𝐑𝐘 𝐌𝐀𝐆𝐀𝐙𝐈𝐍𝐄 (@imaginarymagazine)

Sigue leyendo: