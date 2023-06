Amber Heard acude al Festival de Taormina para presentar la película “In the fire”

La actriz estadounidense Amber Heard estuvo presente el 24 de junio en la proyección de la película “In the fire”, dentro del Festival de Cine de Taormina, Italia. Fue el primer evento público al que acude desde el año pasado, cuando enfrentó un juicio de difamación en contra de su ex esposo Johnny Depp.

Usando un elegante vestido negro con transparencias, Heard -de 37 años- posó para los fotógrafos junto al elenco de la cinta -en el que destaca el actor español Eduardo Noriega– y su director, Conor Allyn. “In the fire” es un thriller que se desarrolla a finales del siglo XIX; la actriz interpreta a una psiquiatra que viaja a Colombia para tratar a un niño que tiene extrañas habilidades y al que muchos acusan de estar poseído por el demonio.

Un día antes de la alfombra roja Amber fue vista en un evento de la apertura del festival, usando un atuendo compuesto por playera blanca, zapatos de tacón alto y una amplia falda de tipo envolvente; hasta el momento no hay una fecha de estreno para “In the fire” en Estados Unidos. View this post on Instagram A post shared by Amber Heard (@amberheardaily)

